Las diez mejores canciones para el Día del Padre 2023

¡Feliz Día del Padre! El 18 de junio es una fecha muy especial para aquel ser que te dio la vida, su amor y su tiempo, y por eso un buen hijo debe madrugarle a la jornada para decirle a su Papi: ¡gracias!

Pero, si la retribución a tu progenitor quieres hacerla diferente, única y original para que el momento se quede por siempre en sus recuerdos, qué tal si en esta fecha le dedicas las letras de una hermosa canción, y todavía mucho mejor si eres tú mismo quien se la interpreta con todo el sentimiento de tu corazón.

Día del Padre 2023 es el domingo 18 de junio

A continuación te dejamos las letras de las diez mejores canciones que se le pueden dedicar a un papá en su día tan especial.

Diez canciones para dedicar en el Día del Padre 2023

1. “Cuando yo quería ser grande” – Alejandro Fernández

“Se van perdiendo en el tiempo

Mis años se van quedando muy lejos

Ya no me lleva mi padre la mano

Solamente sus consejos

Viven en mí los recuerdos de niño

Cuando a una estrella deseaba

Cómo recuerdo a mi padre

Que con eso sonreía

Mientras mi madre miraba

Años que vienen despacio, primero

Con que lentitud avanzan

Cómo quería ser grande, recuerdo

Para no quedarme en casa

Y acompañar a mi padre muy lejos

Tal vez hasta el fin del mundo

Porque mi padre era fuerte

Era muy inteligente

Era mejor que ninguno

Hoy ya no quiero que pasen los años

Porque mi padre ya está viejo

Se la han cubierto de arrugas sus manos

Y de nieve sus cabellos

Oh señor detén el tiempo, te pido

Porque tú puedes hacerlo

Porque yo en verdad no entiendo

Dios mío por qué

Se nos va lo bueno

Cuando se cansen un día tus pasos

Yo quiero ser quien los cuide

Mientras tanto dame el brazo

Y vamos a ver, a ver qué vas a decirme”.

2. Ese que me dio la vida – Alejandro Sanz

“Con tu sonrisa de medio lao

Cuántos te quiero te habrás callao

Cuántas cosas de chiquillo

Aún conservas en los bolsillos

Con tu eterno cigarrillo

Con tu ojera why tu descuido

La más bella de las danzas

Es tu cojera al caminar

Imagino que engordaste

Para que el alma te entrase

Imagino que tus canas

Son recuerdos en sus bodas de plata

Con mi sonrisa de medio lao

Cuántos te quiero me habré callao

Tú me diste el primer brillo

Me sacaste de un bolsillo

Frágil como una pelusa

Como una inocente excusa

En una arruga de tu abrigo

Me sentía protegido

No eres sólo aquel que firma

En el libro de familia

Ni eres el silencio en el sofá

Viendo un partido en zapatillas

Eres mucho más

Eres ese amigo que me dio vida

Eres ese amigo que me dio vida

Por eso no quiero dejarte aparcao

Por eso no puedo seguir callao

Hoy que al fin me he dado cuenta

Que me sumabas de tu resta

why, déjame por esta noche

Ser las manos que te arropen

Why, déjame que te regale

Un abrigo nuevo en condiciones

Why déjame gritar que orgulloso estoy de ti

Why que eres ese amigo que me dio vida

Why que eres ese amigo que me dio vida

Ese que es mi amigo, me dio la vida”

3. Mi Héroe – Antonio Orozco

“Jamás, lo vi, mirar al miedo con tanto coraje

Jamás, ganar una partida tan salvaje

Y yo, aún llevo tus consuelos de equipaje

Jamás, lo vi

Tener tanta sonrisa escapará del jamás

Callar tantos tormentos y desastres, y tú

Otra vez cambiando lágrimas por bailes

Se pueden

Llenar los siete mares de valientes

Y nunca llegaría a parecerse

Ni a un cuarto del valor que tú sostienes

Si mi amor, se puede

Tener el sacrificio del más fuerte

Y nunca llegaría a parecerse

Ni a un cuarto del poder que está en tu mente

Corazón por siempre, serás

Mi héroe

Mi héroe”

4. Mi viejo – Piero

“Es un buen tipo mi viejo

Que anda solo y esperando

Tiene la tristeza larga

De tanto venir andando,

Yo lo miro desde lejos

Pero somos tan distintos

Es que creció con el siglo

Con tranvía y vino tinto

Viejo, mi querido viejo

Ahora ya caminas lento

Como, perdonando al viento

Yo soy tu sangre mi viejo,

Soy tu silencio y tu tiempo,

Él tiene los ojos buenos,

Y una, figura pesada,

La edad se le vino encima,

Sin carnaval ni comparsa

Yo tengo los años nuevos,

Mi padre los años viejos,

El dolor lo lleva dentro,

Y tiene historia sin tiempo”.

5. Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo – Roberto Carlos

“Esos tus cabellos blancos, bonitos,

ese hablar cansado, profundo que me lee todo,

más escrito, me enseña tanto, del mundo, esos pasos lento

de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida.

mi querido mi viejo, mi amigo

Esa vida llena de historias, y de arrugas marcadas,

por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias,

son lágrimas lloradas al viento,

tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece

refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma…”

6. Aventura – ‘Papi dijo’

“Alo, papi, tú me dijiste que me venías a buscar ¿Qué pasó?

Mío es mi papi, mi papi es el mejor

Casi siempre la niña escuela lo dice en altavoz

Ella es la reina su única inspiración

Su padre la adora, pero hay una situación

Él no cumple con lo que promete

Y falla en toda ocasión

Nunca prometas lo que no puedas cumplir

Los niños no olvidan, aunque les quieras mentir

Levante la mano o dígame algo si no es verdad

Que de diez papás a una fiesta de niños seis no llegarán

Viernes temprano papi se va a trabajar

Un besito a la niña dice “Te voy a buscar

Al recreo después de las 2: 00 de la tarde

Love you, bye bye”

7. Quizás – Enrique Iglesias

“Hola viejo, dime cómo estás

Los años pasan, no hemos vuelto a hablar

Y no quiero que te pienses

Que me he olvidado de ti

Yo por mi parte no me puedo quejar

Trabajando como siempre, igual

Aunque confieso que en mi vida

Hay mucha soledad

En el fondo tú y yo somos casi igual, ah-ah

Y me vuelvo loco solo con pensar

Quizás la vida nos separe cada día más

Quizás la vida nos aleje de la realidad

Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar

Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más

Hola viejo, dime cómo estás

Hay tantas cosas que te quiero explicar

Porque uno nunca sabe

Si mañana está aquí”

8. Rubén Blades – ‘Amor y control’

“Solo quien tiene hijos entiende

Que el deber de un padre no acaba jamás

Que el amor de padre y madre

No se cansa de entregar

Que deseamos para ustedes lo que nunca

Hemos tenido, que a pesar de los problemas

Familia es familia y cariño es cariño

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

Los vi marcharse con su llanto

Su laberinto enfrentando

En la buena y en la mala juntos caminando

Y pensé mucho en mi familia

Los quise tanto aquel momento

Que sentí que me ahogaba en sentimiento

Aquel muchacho y mi pobre madre

Dos personas distintas, pero,

Dos tragedias iguales

Cuanto control y cuanto amor

Tiene que haber en una casa

Mucho control y mucho amor

Para enfrentar a la desgracia

Por más problemas que existan

Dentro en tu casa, por más que

Creas que tu amor es causa perdida

Ten la seguridad de que ellos te quieren

Y que ese cariño dura toda la vida

Cuanto control y cuanto amor

Tiene que haber en una casa

Mucho control y mucho amor

Para enfrentar a la desgracia”.

9. Los Inquietos del Norte – ‘Cuando se llega a viejo’

“Hijo oye este consejo…Tienes razón soy un viejo

Quizá comienzo a estorbar

Yo tambien tuve tus años

Y los muchos desengaños son los que hoy me hacen hablar.

Mírame yo soy tu espejo

Un día llegarás a viejo, y tarde vas a entender…

Que tu vida, fue una historia

Y que pudiste escribirla

Para ganar o perder…

Y si piensas que yo he fracasado

No cometas los mismos errores

Prepárate estudia mucho

Y busca rumbos mejores”

10. Diomedes Díaz – ‘Mi muchacho’

“Ese muchacho que yo quiero tanto

Ese que yo regaño a cada rato

Me hizo acordar ayer

Que así era yo también cuando muchacho

Que sólo me aquietaban dos pencazos

Del viejo Rafael

Y se parece tanto a papá

Hombre del alma buena

Y se parece tanto a papá

Hombre del alma buena”

Ñapa: “Tu Sangre en mi Cuerpo” – Angela Aguilar (feat. Pepe Aguilar)

“Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento

Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto

El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso

Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo

Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego

Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo

Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo

Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo”

