Camryn Kinsey se desmaya durante transmisión en vivo en Fox News

La ex funcionaria de la administración Trump y comentarista política Camryn Kinsey se desmayó mientras era entrevistada en un segmento en vivo de Fox News.

Todo pasó cuando analizaban las recientes declaraciones del expresidente Joe Biden, la comentarista política Camryn Kinsey se desmaya repentinamente mientras discutía diferencias ideológicas entre Donald Trump y Joe Biden. “Se trata de incompetencia, no de ideología”, dijo, en referencia a los recientes comentarios de Biden, que sugerían que su sucesora, Kamala Harris, perdió las elecciones de 2024 debido al sexismo en el Partido Republicano. Cuando de repente ella empieza a tener dificultad al hablar y se desploma de su silla, y cae al piso.

Abajo puede ver las imágenes.

Prayers that Camryn Kinsey is ok!

This man’s response perfectly sums up the downfall of manhood. Instead of immediately stepping in to help her, he turns back to the camera to continue talking. This is ridiculous! pic.twitter.com/MhPpdeB5ac

— PoliticsForHer (@Politics4Her) May 9, 2025