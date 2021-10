Camilo y Evaluna serán papás: ¿Cómo se llamará el bebé? [VIDEO]

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, uno de los matrimonios y pareja más querida de la farándula internacional, anunciaron por medio de sus redes que están en la dulce espera de su primer hijo, el nuevo miembro de la familia Echeverry-Montaner. La pareja de músicos, compartieron con todos sus seguidores, que de seguro estaban esperando esta gran noticia, un videoclip en el que revelaron que Evaluna estaba embarazada.

Los jóvenes esposos, se han caracterizado por compartir por medio de sus redes sociales, sus momentos más íntimos y especiales como pareja, siendo una relación admirada y querida por todos, pues la complicidad y el amor entre ambos, se deja ver en cada mensaje de amor, y fruto de ello, ahora es su bebé, el cual llevará por nombre: Índigo.

“ahora todo huele y sabe mejor… VAMOS A SER PAPÁS!

No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. 💙💙💙 La Tribu está creciendo!! Camilo, Evaluna e Índigo”, se lee en el post compartido en Instagram por la pareja.

De la mano de la noticia, llegó un nuevo video musical a duo entre ambos, en el cual se les ve muy felices y enamorados. También, se puede ver una recopilación de la reacción que tuvo la familia y amigos cercanos de la pareja.

“Grábense cuando lo vean por primera vez y suban sus reacciones a reels y tiktok con el #IndigoCamiloyEvaluna”, escribió la pareja en sus respectivas redes sociales, tras compartir la felicidad que ellos y su familia sintieron por esta noticia.

“Gloria a Dios. Tribu van a ser tíos. La noticia más hermosa del mundo. Y la alegría nunca es completa hasta que se comparte con la gente que uno ama! Con ustedes. Con LA TRIBU”, escribió Camilo en el video.

La nueva canción ha sido compuesta por Camilo y su colaborador Édgar Barrera, toda una celebración retro-pop, con sonidos de la época de los 80, amor y el nuevo viaje que está por emprender la pareja.

Por su parte, Ricardo Montaner, futuro abuelo, y los hermanos de Evaluna, también cantantes, Mau y Ricky, estallaron de felicidad por la noticia.

“Me explota el corazón”, escribió Ricardo Montaner en su perfil de Instagram.

Por su parte, Ricky también compartió una instantánea junto su sobrino.

“🦋 Índigo”.

Cabe recordar que la pareja lleva un año de casa, en donde han construido un hogar y una carrera musical en conjunto. Y la noticia de su embarazo, llega después de que Evaluna revelara que no podía quedar embarazada debido a un proyecto interpretativo que había firmado con una cadena, afirmando que desea convertirse en mamá.

A continuación puede ver el videoclip oficial, que ya cuenta con 13,372,312 vistas, a un día de su estreno:





Los fanáticos reaccionaron a la noticia en redes sociales

La buena nueva generó miles de comentarios y reacciones en las redes sociales, no solo de famosos como Luis Fonsi, Selena Gómez y Wisin, sino, por supuesto de sus miles de seguidores. Camilo y Evaluna han sido tendencia en las redes sociales:

