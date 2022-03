Cambio de Hora USA 2022: ¿Cuándo cambie la hora qué pasa con tus dispositivos?

El horario de verano comienza todos los años el segundo domingo de marzo, por lo que en 2022, el horario de verano comienza el domingo 13 de marzo en todos los estados que observan el horario de verano.

La hora oficial para cambiar sus relojes es a las 2:00 a.m. en cualquier zona horaria en la que resida. En ese momento, adelanta su reloj una hora, por lo que pierde una hora de sueño cuando comienza el horario de verano.

Es fácil recordar qué hacer con el juego de palabras “saltar hacia adelante, retroceder”. En primavera, adelantan sus relojes una hora; en el otoño, se adelantan los relojes una hora. Entonces, el 13 de marzo, debe cambiar sus relojes de 2:00 a.m. a 3:00 a.m. en medio de la noche.

Sin embargo, la mayoría de las personas no están despiertas a las 2:00 a.m. y simplemente adelantan los relojes cuando se acuestan el sábado por la noche o cuando se despiertan el domingo por la mañana.

Si está preocupado por su alarma el domingo por la mañana, los teléfonos celulares deberían ajustarse automáticamente al cambio de hora, por lo que su alarma debería sonar según lo planeado.

“A menos que haya ingresado a la configuración de su teléfono y haya cambiado la hora de la red automática (en cuyo caso ya sabe qué hacer), no tendrá que hacer nada”, dice Android Central. “Tu Android verificará la red para la fecha y la hora correctas y se encenderá solo durante la noche, cambiando la hora del sistema para que cosas como calendarios y alarmas sigan siendo correctas”.

También puede verificar la configuración de “fecha y hora” si le preocupa. Siempre que su zona horaria esté configurada correctamente y tenga activada la “fecha y hora automáticas” o la “zona horaria automática”, debería estar bien.

Hay algunos lugares en los Estados Unidos y sus territorios que eligen no observar el horario de verano. Arizona y Hawái son los dos estados que no lo hacen, además de Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Samoa Americana, según World Population Review.

En todo el mundo, 72 países utilizan el horario de verano y más de 160 países no lo hacen, según Time y Date. La mayor parte de América del Norte y Europa usan el horario de verano, mientras que la mayoría de África, Asia y América del Sur no lo hacen. Australia se divide bastante equitativamente entre las áreas que lo usan y las que no lo usan.

Horario de verano en los próximos años





En caso de que tenga curiosidad, aquí están las fechas en que comienza y termina el horario de verano para los próximos cinco años.

• 2022: domingo 13 de marzo y domingo 6 de noviembre

• 2023: domingo 12 de marzo y domingo 5 de noviembre

• 2024: domingo 10 de marzo y domingo 3 de noviembre

• 2025: domingo 9 de marzo y domingo 2 de noviembre

• 2026: domingo 8 de marzo y domingo 1 de noviembre

Y finalmente, puede usar esta práctica calculadora de amanecer/atardecer para averiguar a qué hora sale y se pone el sol en su área. Una vez que comience el horario de verano, si el sol ha salido a las 6:30 a.m., ahora saldrá a las 7:30 a.m., y si el sol se ha estado poniendo alrededor de las 6:00 p.m., ahora se pondrá alrededor de las 7:00 p.m.

