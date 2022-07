Ganador de American Idol se sincera sobre su primer single: “Era una mie***”

El ganador de la temporada 13 de American Idol, Caleb Johnson, se sinceró sobre su carrera después del programa, incluido por qué odia interpretar su sencillo debut.

Johnson habló con Insider sobre su paso por American Idol y por qué en realidad estaba “realmente molesto” por haber ganado su temporada.

El sencillo debut fue escrito por Justin Hawkins y se titula As Long as You Love Me.

A Johnson no le gustó nada la canción

“Sabía que, de hecho, si ganabas, tenías que cantar la canción, y la canción era simplemente una mie***”, dijo Johnson al medio. “Como si fuera la peor canción de la historia”.

También lo llamó un “pedazo de mie*** cursi” y trató de decirles a los productores que no quería cantarla, aunque eso no funcionó para él.

El cantante compartió que la canción fue lanzada anteriormente en otro país, lo cual es otra razón por la que no disfrutó interpretándola, algo que tuvo que hacer mucho en la gira de verano de American Idol.

“Lo hicimos al principio, pero lo cambiaron”, dijo. “Lo cambiaron a la mitad porque simplemente no estaba funcionando. No funcionaba y era una pesadilla”.

El álbum más reciente de Johnson, Mountain Mojo Volume 1, fue lanzado el 18 de junio de 2021.

Otros finalistas también arruinaron el espectáculo

En una entrevista con Insider en celebración del vigésimo aniversario del programa, el subcampeón de la temporada 6, Blake Lewis, dijo que sabía que no iba a ganar el programa antes de la final.

Al entrar en el final, Lewis dice que sabía que estaba “jodido” por cantar la canción final, ya que pensó que había sido “escrita para Jordin Sparks”, quien ganó el programa.

Compartió que pensaba que Sparks merecía el título de American Idol, pero eso no hizo que la semana final fuera menos “agonizante” para él.

“Esta debería ser la mejor semana de mi vida, pero sé que quedaré segundo”, compartió con el medio. “Pasé el mejor momento de mi vida y luego se volvió amargo”.

Incluso el compositor, Jeff Peabody y su coautor Scott Krippayne, pensaron que la canción era incómoda para que Lewis la cantara, informa Insider.

“Fue un poco incómodo para nosotros sentir que la canción claramente encajaba mejor con ella”, dijo Peabody al medio, y agregó que él y su coautor se disculparon con Lewis al final.

Se espera que American Idol regrese en la primavera de 2023 para la temporada 21 del programa. Se espera que regresen cada uno de los tres jueces y el presentador Ryan Seacrest.