Detienen al reggaetonero Bryant Myers en aeropuerto en Puerto Rico. ¿Cuál fue la razón?

El reggaetonero puertorriqueño Bryant Myers fue detenido en el punto de cotejo de la Administración de Seguridad en el Transporte en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, Puerto Rico, la madrugada del miércoles por posesión de drogas y armas.

El artista de 22 años cuyo nombre de pila es Bryant Rohena Pérez, fue aprehendido cuando se dirigía a abordar un vuelo de American Airlines hacia Miami, FL para la grabación de un video musical. Según reportes policiales, el rapero llevaba en su equipaje “un cargador con municiones calibre 9mm” armas de fuego y cannabis que se olvidó sacar y no reportó antes de abordar el avión como lo requieren las normas de seguridad federal. Según reportó Remezcla, el músico tiene una licencia de armas y su representante legal, Edwin Prado, dijo en una entrevista que Myers “tiene licencia para consumir cannabis medicinal”.

El artista abordó el tema al salir del aeropuerto tras su detención llamandola situación “un mal rato”. “Estamos bien. No, en verdad fue un mal rato, me envolví ahí se me olvidó eso, pero ya tú sabes el ajoro y la fila también”, dijo a los medios mientras abandonaba el aeropuerto.

No es la primera vez que el reggaetonero enfrenta un incidente traumático

En junio de 2018 el interprete de “Triste” fue victima de un secuestro express junto a su madre en Carolina, Puerto Rico. Según el informe de la policía, Pérez acababa de jugar un partido de baloncesto cuando se subió a su camioneta en compañía de su madre y fueron interceptados por cuatro maleantes armados, informó Univision.com . Tras intentar llevarse solo a Myers, su madre, María Pérez Díaz, se interpuso y terminaron por llevárselos a ambos en un auto en espera. La conmoción causada llevó a que los habitantes del vecindario llamaran a las autoridades, y poco después de emprender su fuga los oficiales lograron alcanzar el auto. Al verse acorralados, los delincuentes se involucraron en un “intercambio de disparos” con miembros de la Policía Municipal de Carolina, Myers aprovechó para abandonar el auto, y los secuestradores huyeron a pie por una zona boscosa. La madre de Myers permaneció ilesa.

“No se lo deseo a nadie. Gracias a Dios está todo bien”, dijo el artista en una entrevista con Primer impacto pocas semanas después del incidente.

Para agosto de 2020, cinco sujetos vinculados al secuestro del artista ya habían sido identificados, arrestados y acusados reportó el medio de comunicación Noticel.

El aterradora experiencia obligo al artista a que abandonará la isla por un tiempo en busca de seguridad.