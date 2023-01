Brote de COVID tras los Globos de Oro 2023 ¿Quiénes dieron positivo?

El pasado 10 de enero se celebraron los premios Globos de Oro 2023, pero la relajación en las medidas sanitarias contra el virus del Covid-19, trajo como consecuencia que muchas de las estrellas actorales de Hollywood salieran contagiadas con la enfermedad y no pudieran participar de otros eventos.

Varias celebridades dieron positivo por COVID-19, entre ellas Collin Farrell, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleason, Michelle Pfeiffer, quienes se enteraron al realizarse una prueba negativa exigida por los Critics Choice Awards, realizados el pasado domingo 15 de enero. Las estrellas del cine y la televisión manifestaron que lo más certero es que hubieran contraído el virus durante la ceremonia de los Globos de Oro, informó BBC News.

“Lamento mucho perderme los Critics Choice Awards. Sí, Covid”, dijo Pfeiffer en una publicación de Instagram, sintiendo no poder entregar a Jeff Bridges el Premio a la Trayectoria.

Por su parte, la actriz Jamie Lee Curtis también se manifestó a través de esta red social, lamentando no poder estar “animando a sus amigos y colegas” de “Everything Everywhere All at Once”, una de las grandes ganadoras de esta temporada, junto con una fotografía de varias pruebas marcando positivo.

“¡A la mierda COVID! Lamentablemente, esta animadora principal no estará en todas las festividades del fin de semana animando a sus amigos y colegas. La vida en los términos de la vida. Me alegro de que haya todas estas pruebas caseras disponibles para no ir al almuerzo del @americanfilminstitute y propagar mis gérmenes. ¡Tenía tantas ganas de ir al té @bafta y a los premios @criticschoice como nominado y miembro de un equipo variopinto! Estoy muy orgulloso de estas personas, y espero animarlos a través de mi televisor. Mantente a salvo ahí fuera gente”.

“Me alegro de que existan todas estas pruebas caseras disponibles para no ir al almuerzo del American Film Institute y propagar mis gérmenes”, escribió la protagonista de la saga fílmica Halloween. Según Quien.com, Colin Farrell y Brendan Gleeson, actores de The banshees of Inisheri, tampoco llegaron a los Critics Choice del domingo porque, de acuerdo con The Hollywood Reporter ambos enfermaron luego de su presencia en los Golden Globes.

Crece la lista de invitados especiales que participaron el martes en el Globo de Oro y que hoy tienen COVID. Se excusan de no poder asistir mañana a los Critic’s Choice: Jamie Lee Curtis, Colin Farrell, Brendan Gleeson… — Juan C Arciniegas (@JuanCarlosCNN) January 15, 2023

Profesionales expertos en salud pública no mostraron sorpresa al enterarse de la situación, pues advierten que este sera el panorama que viviremos en adelante tras el levantamiento de las normas sanitarias, y del regreso a una vida de normalidad. “Esta es una especie de ventana a lo que nos depara el futuro. Quiero decir, esto no es inesperado. Reuniones en interiores durante un momento en que circula una gran cantidad de virus, ya sea resfriado o gripe, y proximidad sin cubrebocas y especialmente si tampoco había requisitos de prueba”, comentó John Brownstein, epidemiólogo y director de innovación del Boston Children’s Hospital y colaborador de ABC News. “No es sorprendente que haya una transmisión activa de virus, uno de los muchos virus respiratorios que circulan ahora”, agregó.

De acuerdo con The Washington Post, no está claro si los Globos de Oro exigieron a los asistentes que presentaran pruebas negativas de coronavirus antes del espectáculo. Los organizadores no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la mañana.

La actriz Jessica Chastain, quien fue fotografiada con una máscara brillante que hacía juego con su vestido de Oscar de la Renta en los Globos, respondió “¡Uf!”. a un usuario de Twitter que compartió una fotografía de ella y su cara cubierta junto con la leyenda: “¿Y sabes quién no contrajo COVID en los Globos de Oro?”

and you know who didn’t get COVID at the Golden Globes? pic.twitter.com/blnjY4IhMt — Wendell (@RhodeToLove) January 15, 2023

Las fotografías del evento muestran que la mayoría de los asistentes no usaron máscaras ni usaron las medidas de distanciamiento social que alguna vez impusieron tan estrictamente los gobiernos de todo el mundo.

Finalmente, hasta ahora se desconoce si luego de este brote, los próximos eventos y premiaciones tomarán medidas preventivas ante el virus del Covid-19, y si exigirán una prueba negativa para entrar a los recintos.

