Sacha Baron estrena “Borat 2” y pronostica derrota de Trump: ¡le ofreció un trabajo nuevo!

La segunda parte de la exitosa película “Borat”, que en el 2006 se convirtió en un exitazo de taquilla con más de $262 millones de dólares y una inversión de $18 millones, ya está disponible a través de Amazon Prime Video.

Y más allá de la expectativa que ha causado, la cinta está levantando titulares por cuenta del presidente Trump.

Aunque el actual mandatario no es ni de lejos fan del actor Sacha Baron Cohen, quien protagoniza la película, que narra momentos del periodista de ficción Borat Sagdiyev, originario de kazajstán, en Estados Unidos, si molestó mucho al mandatario.

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you. I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020

Así lo revelaron varios reporteros que estaban hablando con el presidente en el Air Force One, entre ellos Steve Herman de WO7VA, quienes preguntaron a Trump si le preocupaba que la cinta de Baron Cohen pusiera en tela de juicio algunas medidas de seguridad de la Casa Blanca, ya que en varios momentos los actores de la cinta lograron burlar los controles, como se deja ver en la película.

“No sé qué pasó. Pero hace años, ya saben, él (@SachaBaronCohen) trató de engañarme y fui el único que dijo que no. Es un tipo farsante y no lo encuentro divertido”, mencionó Herman en su Twitter citando al presidente.

Asked if he’s seen the #Borat2 footage and if he’s worried about security breaches, @POTUS replies: “I don’t know what happened. But years ago, you know, he (@SachaBaronCohen) tried to scam me and I was the only one who said no way. That’s a phony guy and I don’t find him funny." — Steve Herman (@W7VOA) October 24, 2020

Tras conocer los comentarios del presidente, quien actualmente se encuentra visitando varios lugares de cara a las elecciones del 3 de noviembre, con las que busca su reelección, con las encuestas en su contra, Sacha Baron Cohen respondió mordazmente.

El actor británico, quien es reconocido por sus comentarios de tinte político, pronosticó que el mandatario será derrotado en las elecciones y en tono burlesco le ofreció ayuda a Trump para emplearlo en alguno de sus próximos proyectos cinematográficos, una vez el republicano tenga que salir de la Casa Blanca el próximo mes de enero.

BORAT 2 Official Trailer (2020) Sacha Baron Cohen, Comedy Movie HDBORAT 2 Official Trailer (2020) Sacha Baron Cohen, Comedy Movie HD © 2020 – Amazon Prime 2020-10-01T14:07:56Z

El actor de paso le agradeció a Trump por mencionarlo ante la prensa, en un hecho que calificó como publicidad para él y su nueva película, pero desenfundó contra el magnate, incluso regresándole algunos de sus comentarios contra él.

“Donald – ¡aprecio la publicidad gratuita para Borat! Admito que tampoco te considero divertido, aunque todo el mundo se rie de ti” comentó el histrión en su cuenta de Twitter. “Siempre estoy buscando gente que interprete a bufones racistas, y tú necesitarás un trabajo después del 20 de enero. Entonces ¡Hablemos!”.

Sacha Baron Cohen Relives Times He Went Too Far | The Jonathan Ross ShowActor and comedian Sacha Baron Cohen joins Jonathan on the sofa and reflects on some of the worst reactions his work has provoked. ORIGINAL BROADCAST DATE: 13 February 2016 Series 10, Episode 6. Subscribe to The Jonathan Ross Show YouTube channel for weekly videos and the best bits from the show – http://www.youtube.com/TheJonathanRossShow Follow the… 2020-01-29T12:00:10Z

Borat 2 ha causado mucho impacto en redes sociales, generando todo tipo de comentarios. Aquí te dejamos el tráiler oficial.

Sigue a AhoraMismo en Instagram