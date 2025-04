¿Quién cantará en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

El magnate de Amazon, Jeff Bezos, organizará la que se anuncia como la “boda de la década” con la futura novia Lauren Sánchez este verano en Venecia, Italia. Pero, ¿será suficiente su millonario dinero para conquistar a la cantante que la pareja quiere que encabece su gran día?

Según “Substack”, solo hay un nombre en la lista de deseos de la pareja para la cantante de bodas. Y no es otra que la leyenda del country Dolly Parton.

“Se barajaron otros nombres, pero Jeff solo se enamoró de uno: Dolly”, comparte con Substack una fuente cercana a la pareja. “Ella siempre ha sido su favorita”.

“Lauren quería algo mágico e inolvidable”, dice una organizadora de bodas citada en el artículo. “Y que Dolly cante ‘I Will Always Love You’ no es solo inolvidable, es histórico”.

Jeff Bezos no es conocido por ser un amante de la música

Bloomberg actualmente cataloga a Jeff Bezos , de 61 años, como la segunda persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 222 mil millones de dólares. Pero si bien el fundador de Amazon puede ser conocido por su perspicacia empresarial, no es conocido por ser un amante de la música. De hecho, Substack afirma que, de adolescente, Jeff Bezos “memorizó las siglas de las emisoras de radio locales solo para simular conocimientos musicales”.

Pero cuando se trata de Dolly Parton, la admiración de Jeff Bezos va mucho más allá de sus canciones. En 2022, el multimillonario le otorgó a la ícono del country su “Premio al Coraje y la Civilidad”. Cuando Jeff Bezos anunció a Dolly como ganadora del premio de 100 millones de dólares, la calificó como una líder única en su generación que “lidera con el corazón”.

Venecia se prepara para una boda extravagante

Fuentes informan a “Page Six” que Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casarán a bordo del yate de Jeff Bezos , Koru, valorado en 500 millones de dólares. Según informes, el yate estará atracado en la laguna de Venecia.

Esto ha preparado a Venecia para una afluencia de celebridades durante la ya de por sí ajetreada temporada turística de verano.

“The Daily Mail” informa que dos de los mejores hoteles de la ciudad, el Gritti Palace y el Aman Venice, donde George y Amal Clooney se casaron, están completamente reservados del 26 al 29 de junio.

Las habitaciones en ambos hoteles cuestan un mínimo de 3200 dólares por noche. Y en ciertas suites, la tarifa se multiplica por casi diez durante la ajetreada temporada turística de verano.

Según el “Daily Mail”, un medio local de noticias veneciano, «En preparación para el evento, Venecia se prepara para la llegada de las celebridades. Los mejores hoteles de lujo de la ciudad ya están reservados, y se informa que toda la flota de taxis acuáticos estará disponible para transportar a los invitados a través de los canales. La logística apunta a una celebración altamente exclusiva y perfectamente coordinada. Elegir Venecia es más que un gesto romántico: es un guiño a la historia compartida de la pareja con la ciudad, que han visitado con frecuencia durante su relación… La boda se perfila como un evento social decisivo en 2025, no solo para la pareja, sino para la propia Venecia».

Famosos de renombre piden a gritos ser invitados a la boda de Jeff Bezos

Según se informa, todo el revuelo ha hecho que famosos de renombre estén deseando entrar en la lista de invitados. “Radar Online” informa que los representantes y gerentes de las grandes estrellas están saturando las líneas telefónicas intentando que sus clientes asistan al lujoso evento.

Según TMZ y el Daily Mail, ya se han enviado invitaciones a muchas celebridades importantes.

La magnate de los medios Oprah Winfrey recibió una codiciada invitación, al igual que su mejor amiga Gayle King. Leonardo DiCaprio y Eva Longoria también fueron invitados, al igual que Orlando Bloom y su prometida, la estrella del pop Katy Perry.

El magnate Bill Gates, el magnate de los medios Barry Diller y su esposa, la diseñadora de moda Diane von Furstenberg, están en la lista de invitados. También está la editora jefe de Vogue, Anna Wintour.

La reina Rania Al Abdullah de Jordania recibió una invitación. Al igual que el presidente Donald Trump, su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner, su hermano Joshua y su esposa Karlie Kloss.

Y las estrellas de telerrealidad Kim Kardashian y Kris Jenner recibieron invitaciones. No será la primera boda extravagante de Kim Kardashian. Kim y su hermana Khloé Kardashian asistieron a la boda de 600 millones de dólares de Anant Ambani y Radhika Merchant en Bombay, India. Eso a pesar de admitir que nunca habían conocido a la pareja.

Esta es la versión original de Heavy.com

