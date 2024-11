Black Friday 2024: ¿A qué hora abren las tiendas?

El evento comercial más amado en los Estados Unidos, el Black Friday, es este viernes 28 de noviembre de 2024, y se extenderá por todo el fin de semana hasta conectar con el lunes de Ciber Monday.

Para que la jornada de compras sea exitosa, y se le logre sacar el mejor provecho, es importante saber además de las promociones y rebajas, la hora en que los establecimientos comerciales abren sus puertas al público, debido a que este día marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas aprovechando los grandes descuentos, las promociones, todo a precios de locura.

¿A qué hora abren las tiendas en Black Friday 2024?

💥¡LAS SUPERVENTAS YA ESTÁN AQUÍ! 📣 Prepárate para el #BlackFriday de Walmart este 29 y 30 de noviembre. 🛒 Encuentra lo… Publicado por WalmartPR en Lunes, 25 de noviembre de 2024

A continuación te dejamos la lista de horarios de algunos centros comerciales, tiendas y outlets, para que le madrugues a las compras, de acuerdo con The Florida Times-Union:

• Bass Pro Shops: Esta tienda se encuentra abierta desde las 5:00 de la mañana y cierra a las 9:00 de la noche.

• Cabela´s: Abierto desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

• Costco: Abre de 9:00 AM a 8:30 PM

• Home Depot: Se encuentra en funcionamiento desde las 6:00 de la mañana.

• Homegood: Abre a las 7:00 am.

• IKEA: De 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche

• JC Penney: Puedes comprar desde las 5:00 de la mañana.

• Kohl´s: No tiene un horario definido.

• Lowe´s: abre desde las 6:00 am.

• Marshall´s: Abierto a partir de las 7:00 am

• NORDSTROM: Sin horario definido.

• Officemax y Office Depot: Funcionarán en horario habitual.

• TJ Maxx: Abierto desde las 7:00 de la mañana.

• ACE Hardware: Depende la ubicación de la tienda.

Según Diario del Yaqui, publicó que es importante recordar que, en numerosos establecimientos, las promociones durarán hasta ocho días durante toda esa semana, o sea, desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre, como un medio para motivar las adquisiciones de Navidad y estimular la economía de los ciudadanos de Estados Unidos. Es por eso que lo mejor es que planifiques tu presupuesto y hagas compras de manera responsable.

Horario de Walmart: “3 en 1″

En el caso de Walmart su horario de Black Friday 2024 es extendido según La Nación, ya que no solo abarca el 29 de noviembre, sino que se empezó a desarrollar desde el 11 del mes. El día 29, las tiendas abrirán a las 6:00 a.m. Sin embargo, no es preciso esperar, ya que mediante un comunicado la cadena ha detallado que “el momento de compras más esperado del año de Walmart abarca tres eventos, que ofrecen a los clientes ahorros espectaculares en juguetes, tecnología, hogar, moda, decoración y más”.

• Primer evento: desde el lunes 11 de noviembre a las 12:00 p.m. exclusivamente para miembros pagos de Walmart+, y a las 5:00 p.m. para todos los clientes. En las tiendas el primer festival se iniciará el viernes 15 de noviembre a las 6:00 a. m.

• Segundo evento: lunes 25 de noviembre a las 12:00 p.m. exclusivamente para miembros pagos de Walmart+, a las 5:00 p.m. para todos los clientes y comienzan en las tiendas el viernes 29 de noviembre a las 6:00 a.m. hora local.

Finalmente, como adelanto, ya han anunciado que para el Cyber Monday que se realizará el 1 de diciembre, las ofertas comienzan el domingo 1 de diciembre a las 5:00 p.m., exclusivamente para miembros pagos de Walmart+ y a las 8:00 p.m. para todos los clientes en Walmart.com y la aplicación de Walmart.

Consejos para aprovechar al máximo el Black Friday

✓ Planificación: antes de lanzarse a la vorágine de compras, es crucial planificar con anticipación. Haga una lista de los productos deseados para evitar compras impulsivas.

✓ Comparación de precios: la paciencia es clave. Compare precios en varias tiendas antes de tomar decisiones de compra. La variación en descuentos puede sorprender.

✓ Paciencia en las filas: dada la alta concurrencia en las tiendas durante el Black Friday, la paciencia es virtud. Esté preparado para esperar en las filas y mantenga la calma.

Consciencia financiera: evite dejarse llevar por la emoción y establezca límites de gasto. Sea consciente de su presupuesto para no comprometer sus finanzas.

