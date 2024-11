Black Friday 2024: ¿Cuándo es ‘Viernes Negro’?

La fecha más esperada por los estadounidenses, después del día de Acción de Gracias y la gran cena del pavo, este 2024 es el 29 de noviembre con el emocionante y popular Black Friday o mejor conocido como Viernes Negro.

Compras de locura presenciales y a través de internet, a precios super económicos, en oferta o con descuento hacen de esta jornada la más movida del año económicamente, siendo la oportunidad perfecta para que el dinero rinda adquiriendo anticipadamente los regalos del Día de la Navidad.

¿Cómo surgió el Black Friday?

Existen varias teorías sobre el origen de Black Friday o Viernes Negro, una de ellas señala que el término tiene su origen un 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street, Jay Gould y Jim Fisk, quisieron acaparar el mercado del oro haciendo alianzas con Boss Tweed, un famoso político de Nueva York, de acuerdo con National Geographic, citado por La Nación. Sin embargo, su idea fracasó y muchos inversionistas quebraron. Este acontecimiento fue conocido como “Viernes Negro”.

Otra teoría tomada por la Enciclopedia Británica indica que el origen del Black Friday se remonta a los años 50 en la ciudad de Philadelphia, cuando el día después de Acción de Gracias era una fecha caótica porque los comerciantes ofrecían todos sus productos mientras había cientos de personas que asistían al partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina, lo que ocasionaba un tráfico descomunal. También se sabe que algún tiempo intentaron cambiarle el nombre a ‘Big Friday’, pero no tuvo suficiente aceptación entre la población.

El término como se conoce hoy en día, no se extendió hasta mucho tiempo después, en 1966, cuando apareció en la revista The American Philatelist. En 1975 el New York Times usó la misma expresión para referirse al tráfico en la ciudad a raíz de los descuentos por el día posterior de Acción de Gracias.

¿Cuánto dura el Black Friday o Viernes Negro?

Como su mismo nombre lo indica, la jornada del “Viernes Negro” es durante todo el día del 29 de noviembre, durante las 24 horas de este día, pero no; es muy frecuente que las promociones se lancen días antes o después de la fecha de celebración, empalmando con el Ciber Monday, una oportunidad más de adquirir el producto deseado a un precio increíble.

¿Qué tiendas y marcas tendrán ofertas el Black Friday?

• Walmart

• Lowe’s

• Sam’s Club

• Macys

• Target

• Verizon

• Kohl’s

• Samsung,

• Apple

• Xiaomi

• Amazon

• El Corte Inglés

• MediaMarkt

• PcComponentes

• Fnac

