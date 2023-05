Billboard Mujeres Latinas en la Música: Nuevos detalles sobre la ceremonia

Billboard y Telemundo anunciaron hoy la ampliación del elenco de Mujeres Latinas en la Música de Billboard con emocionantes actuaciones de JP Saxe y Ludmilla, Maria Becerra como homenajeada con el premio Visionaria, y un grupo estelar de presentadores que incluye a Giselle Blondet, Chiky Bombom, Jessica Carrillo, Greeicy, Guaynaa, Ha*Ash, Andrea Meza, Lele Pons, Elena Rose y Nicole Zignago. Conducida por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, la edición inaugural de Billboard Mujeres Latinas en la Música se llevará a cabo en el Watsco Center en Miami, Florida, el sábado 6 de mayo de 2023 y se transmitirá el domingo 7 de mayo de 2023 a las 9 PM/8 CT por Telemundo y Universo.

Grandes superestrellas brillarán en el escenario | Billboard Mujeres Latinas en la Música Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo y Thalia se presentarán en Billboard Mujeres Latinas en la Música y serán distinguidas con premios que reconocen sus contribuciones únicas. Disfruta de este especial musical el domingo 7 mayo 9PM/8C por Telemundo. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8wf5u6oo6yb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Billboard Mujeres Latinas En la Música… 2023-04-21T19:00:32Z

El especial musical de dos horas celebrará a artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. El espectáculo podrá verse simultáneamente en la aplicación de Telemundo y en Peacock.

JP Saxe, mejor conocido por su canción “If the World Was Ending” lanzada en 2019 y nominada a un Grammy en 2021, subirá al escenario con Evaluna, la agasajada con el premio Tradición y Futuro. Además, la cantautora ganadora del Latin Grammy y primera afrolatina en alcanzar 1.000 millones de streams en Spotify, Ludmilla, agraciará el escenario junto a la homenajeada como Estrella en Ascenso, Emilia.

De YouTube a una visionaria

Maria Becerra será reconocida con el premio Visionaria por desarrollar un sonido propio que atraviesa géneros musicales. Además de su EP de tres temas 222, Becerra lanzó su primer sencillo independiente, “High”, en 2019, que llegó a las listas de España y Argentina, alcanzando el No. 59. Desde entonces, la nominada al Latin Grammy ha colaborado con TINI, J Balvin, Becky G y otras estrellas latinas. Con 6 éxitos en el Latin Airplay de Billboard, incluyendo el No. 1 “Te espero” con Prince Royce; 9 hits en el Global Excl U.S. que incluyen dos top 20, y 4 canciones en el Global 200, la estética y sonido profundamente personales de Becerra han desafiado las convenciones y continúan diversificando el panorama musical en todos los continentes.

Play

María Becerra pasó de YouTube a ser la Visionaria de Billboard | Buzz La cantante argentina María Becerra recibirá un homenaje por ser una Visionaria en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música. #Entretenimiento #Farándula #Buzz Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/3cz7hDM Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/Telemundo Twitter: twitter.com/telemundo Instagram: instagram.com/telemundo Página Oficial: telemundo.com/ Buzz Seguimos a las celebridades en su día a día para… 2023-05-01T21:30:03Z

El evento inaugural de Billboard Mujeres Latinas en la Música encarnará la cultura latina a través de actuaciones impactantes, momentos históricos, sorpresas que no se pueden perder y la Mujer del Año, Shakira.

La lista de presentadores incluye a:

Ha*Ash , el dúo pop de hermanas latinas de Lake Charles, Luisiana, responsables de la exitosa canción “Lo aprendí de ti” entregará a la cantautora mexicana nominada al Grammy Ana Gabriel el premio Leyenda Viviente .

, el dúo pop de hermanas latinas de Lake Charles, Luisiana, responsables de la exitosa canción “Lo aprendí de ti” entregará a la cantautora mexicana nominada al Grammy el premio . Elena Rose , cantautora de Miami nominada al Latin Grammy, entregará el premio Estrella en Ascenso a la superestrella del pop urbano Emilia .

, cantautora de Miami nominada al Latin Grammy, entregará el premio a la superestrella del pop urbano . Nicole Zignago , cantautora peruana y estudiante de Berklee con planes de lanzar su primer EP al graduarse, entregará el premio Tradición y Futuro a la actriz y cantante venezolana Evaluna .

, cantautora peruana y estudiante de Berklee con planes de lanzar su primer EP al graduarse, entregará el premio a la actriz y cantante venezolana . Greeicy , actriz y cantante colombiana, honrará a la cantante y rapera afrocolombiana Goyo con el premio Agente de Cambio .

, actriz y cantante colombiana, honrará a la cantante y rapera afrocolombiana con el premio . Lele Pons, influencer y cantante venezolana-estadounidense que saltó a la fama a través de la red social Vine, y Guaynaa, rapero y cantante puertorriqueño conocido por la canción “ReBoTa”, que llegó a la lista Hot Latin Songs de Billboard en abril de 2019, honrarán a la cantante argentina y “voz líder del movimiento pop urbano de Argentina” Maria Becerra con el premio Visionaria.

El evento inaugural Mujeres Latinas en la Música se anunció a principios de este año como una expansión de la franquicia Billboard’s Women in Music. Billboard y Telemundo tienen como objetivo elevar aún más la música latina a nivel mundial y celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos o acciones tangibles y notables que han brindado un reconocimiento mensurable y una oportunidad para las mujeres, logrando un cambio positivo en la industria como un todo.

Cómo adquirir boletos

Las entradas para asistir a Billboard Mujeres Latinas en la Música en vivo en Miami el 6 de mayo ya están a la venta. Para más información y para comprar boletos visita BillboardMujeresEnLaMusica.com.