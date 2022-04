“Better Call Saul” Temporada 6: ¿Dónde ver el estreno de la serie?

La exitosa serie de AMC, “Better Call Saul”, regresa el lunes 18 de abril para la primera mitad de la última temporada. Pero, ¿puedes ver la temporada 6 de “Better Call Saul” en Netflix, Hulu o Amazon si no tienes cable o el servicio de transmisión AMC Plus? Aquí están todos los detalles sobre si la serie está en su plataforma de transmisión favorita.

‘Better Call Saul’ no se puede transmitir en Netflix en los Estados Unidos

Si se encuentra en los Estados Unidos, desafortunadamente no puede transmitir la temporada 6 de “Better Call Saul” en Netflix.

Sin embargo, este no es el caso en todos los países. Por ejemplo, Netflix en el Reino Unido/IE tendrá los nuevos episodios de la temporada 6 de “Better Call Saul” disponibles a partir del 19 de abril, el día después de que se transmitan por televisión en los Estados Unidos, según la cuenta de Facebook de Netflix.

Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, querrá verificar si su plataforma de Netflix también está transmitiendo “Better Call Saul”, como la versión del Reino Unido.

La temporada 6 de ‘Better Call Saul’ no estará en Hulu

En cuanto a Hulu, esta plataforma no es una opción si desea ver los nuevos episodios de la temporada 6 de “Better Call Saul” allí. Esto probablemente se deba a que AMC quiere promocionar su servicio de transmisión AMC Plus. Parece que incluso el servicio premium, Hulu con Live TV, no ofrece programas de AMC.

Muchos espectadores de Hulu se han quejado de no tener acceso a nuevos episodios de AMC en Hulu o en el servicio de transmisión de Hulu. Puede ver ejemplos en la página de discusión de la comunidad aquí. Bastantes personas notaron que estaba disponible en el servicio de transmisión premium de YouTube TV.

Una persona comentó hace cinco meses: “Me alegro de haberlo comprobado primero. Parece que tengo que usar YouTube TV, tienen AMC”.

Hulu no había agregado una respuesta oficial a este hilo desde 2019, simplemente diciendo: “A nuestro equipo de contenido le encanta escuchar lo que los espectadores quieren ver unirse a nuestra programación de televisión en vivo y parece que uno de sus compañeros miembros de la comunidad solicitó AMC en nuestro foro de Ideas”.

Puede obtener la temporada 6 de ‘Better Call Saul’ en Amazon Prime

Si Amazon Prime Video es su preferencia, entonces tenemos buenas noticias. Sí, puedes ver la temporada 6 de “Better Call Saul” en Amazon Prime. Solo hay una trampa. Deberá registrarse en el canal AMC Plus de Amazon Prime.

Todas las temporadas anteriores están actualmente disponibles en Amazon Prime. Pero para obtener la nueva temporada, deberá estar suscrito a AMC+ a través de Amazon Prime Video. La página AMC+ de Amazon Prime está aquí. Puede registrarse para una prueba gratuita de siete días en este enlace, y le costará $8.99 por mes a partir de entonces.

La página de soporte de AMC Plus explica otras formas de suscribirse a través de Amazon Prime Video. Señalan que puede suscribirse a AMC+ como un canal dentro de Amazon Prime Video y, a partir de entonces, puede mirar en Prime Video pero no en las aplicaciones o el sitio web de AMC. Las suscripciones realizadas a través de Amazon no se pueden ver en el sitio web o la aplicación de AMC.

La página de soporte señala que también puede suscribirse directamente a través de AMC Plus y ver la aplicación AMC Plus en su Fire TV u otro dispositivo de Amazon.

Si las opciones mencionadas anteriormente no son preferibles para usted, existen otros servicios de transmisión que funcionan con AMC. Estos incluyen Philo, FuboTV, los cuatro paquetes de DirecTV (Entertainment, Choice, Ultimate o Premier) o el paquete Blue u Orange de Sling TV.

