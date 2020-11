VER: Beso entre Majo y Clara en “Imperio de Mentiras” – VIDEO

Más de uno quedo boquiabierto tras el inesperado giro que dio la historia entre Majo y Clara en Imperio de Mentiras. Se trata del beso lésbico que se dieron las chicas dentro de la historia protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios. Esto podría ser el inicio de una relación amorosa entre ellas. Abajo puede ver el momento que se ha vuelto viral en las redes.

Lo cierto es que algunos televidentes no apoyan este beso. “Qué manera de dañar una historia, un giro totalmente innecesario”, comentó un seguidor en la página de Instagram de la novela. Mientras otra usuario apoya el beso: “Arriba el amor, noble y bonito”. “A mi me sigue gustando la novela !!! Con o sin parejas gays sigue estando muy buena la trama 👌👏”, agregó otra.

El famoso beso pasó cuando Majo le dice a Clara: “No tengo novio ni salgo con nadie porque no me interesa, no tengo deseos sexuales, ya”, le responde el personaje a Majo, y es entonces cuando viene el beso entre ambas.

Mientras otros no están de acuerdo con el beso porque les gusta más Majo con Dario. “Tienen una pareja como Dario y Majo con una química que traspasa la pantalla y con una historia que tiene todo el potencial

del mundo para hacer brillar con una transformación positiva”, escribió un usuario en las redes de Imperio de Mentiras.

Dario y Majo

Imperio de Mentiras | Majo y Darío terminan besándose tras una violenta discusiónEn el mejor momento del capítulo 19 de Imperio de Mentiras, Majo le reclamó a Darío por llevársela violentamente y lo cuestionó nuevamente por su relación con la muerte de su padre. Al presionarlo sobre si va a cambiar por ella, Darío reaccionó agresivamente y ambos comenzaron a gritarse. Al ver que Majo lo agredía… 2020-10-17T02:22:03Z

Dario, quien es interpretado por Iván Arana, es un hombre que desde joven tuvo que dedicarse al crimen por culpa de su padre, pero al conocer el amor con Majo, la mujer que secuestro por ordenes de Eugenio Serrano, podrá ver un poco de luz en su vida. “Este tema es muy delicado. La gente no entiende, pero hay muchas cosas que empiezan a suceder en la mente de las personas cuando están aisladas. Comienzan a conocerse y eso es algo que ella no ha vivido y de repente conecta muy fuerte”, comentó el actor a Las Estrellas TV.

El amor entre Dario y Majo nace cuando este la salva de ser asesinada y aunque tiene la oportunidad de huir, ella prefiere quedarse con él porque está enamorada.

Amistad entre Clara y Majo



Majo, es interpretada por Alejandra Robles, mantiene una cercana amistad con Clara, interpretada por Alicia Jaziz), quien tras perder a su hermana Julia –en el crímen que investiga Leonardo Velasco– por trabajar con Augusto tras sus necesidades en casa con un padre enfermo, y un sueldo de maestra que no le alcanzaba, toma el lugar de Julia y empieza a trabajar con Darío para poder operar a su papá, quien necesitaba urgentemente una gran cantidad de dinero.

Por otro lado, Clara no ha tenido tiempo para el amor, con tantas responsabilidades que se ha echado encima por su familia.

Justo cuando se encuentran solas – Majo y Clara- en el dormitorio de Majo, ésta cuestiona a Clara sobre qué hay del amor en su vida, pero ella le dice que no le gusta nadie, que no conoce a nadie y que no le interesan esas cosas, pues no ha tenido tiempo para pensar en ella.