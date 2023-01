Lisa Marie Presley tuvo cuatro hijos: Benjamin Keough se suicidó a los 27 años

Benjamin Keough era el único hijo de Lisa Marie Presley que se parecía mucho a su famoso abuelo, Elvis Presley.

Keough se suicidó el 12 de julio de 2020, informó TMZ y, según sus muchos escritos sobre el tema, dejó a su madre destrozada.

Presley murió el 12 de julio de 2023, confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado a Associated Press. Ella había sufrido un paro cardíaco completo en su casa en California, y el padre de Keough, Danny Keough, le realizó RCP, informó TMZ.

Presley deja otros tres hijos, todas mujeres: Riley Keough, quien es su hija con Danny Keough, y Finley y Harper, sus hijos con su último esposo, Michael Lockwood, según su página de Instagram.

1. Keough, quien fue descrito como el amor de la vida de Presley, murió de una herida de bala autoinfligida

Cuando Keough murió a los 27 años, Roger Widynowski, representante de Presley, le dijo a la revista People que estaba “más que devastada”.

“Está completamente desconsolada, inconsolable y más que devastada, pero trata de mantenerse fuerte para sus mellizos de 11 años y su hija mayor, Riley”, dijo Widynowski a People. “Ella adoraba a ese chico. Él era el amor de su vida”.

Según TMZ, Keough murió de una herida de bala en la boca y fue autoinfligida.

2. Presley escribió un ensayo sobre su dolor, diciendo que Benjamin Keough era “tan parecido a su abuelo”

La última publicación de Presley en Facebook fue parte de un ensayo de la revista People que escribió sobre la muerte de Keough. “Hola. En honor a que sea el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, escribí un ensayo sobre el Duelo que se publicó hoy en People. También quería publicarlo aquí”, escribió en el estado de Facebook en agosto de 2020.

“La muerte es parte de la vida, nos guste o no, y también lo es el duelo”, dice el ensayo.

Hay mucho que aprender y entender sobre el tema, pero esto es lo que sé hasta ahora: uno es que el duelo no se detiene ni desaparece en ningún sentido, un año o años después de la pérdida. El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo ‘superas’, no ‘sigues adelante’, punto.

Ella escribió en el ensayo:

Obviamente, ningún padre elige este camino y, afortunadamente, no todos los padres tendrán que convertirse en víctimas de él, y me refiero a VÍCTIMAS aquí. Solía odiar esa palabra. Ahora sé por qué. He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde la edad de 9 años. He tenido más que nadie en mi vida y de alguna manera, he llegado hasta aquí. Pero esta, la muerte de mi hermoso, hermoso hijo? El ser más dulce e increíble que he tenido el privilegio de conocer, ¿quién me hizo sentir tan honrada todos los días de ser su madre? ¿Quién se parecía tanto a su abuelo en tantos niveles que realmente me asustó? ¿Qué me hizo preocuparme por él incluso más de lo que naturalmente lo habría hecho? No. Simplemente no… no no no no…

3. Presley reconoció que su hijo se parecía mucho a Elvis

Según TMZ, Presley estuvo de acuerdo en que Keough se parecía a Elvis Presley.

“Ben se parece mucho a Elvis. Estaba en el Opry y era la tormenta silenciosa detrás del escenario”, dijo, según TMZ.

“Todos se dieron la vuelta y miraron cuando él estaba allí. Todos lo estaban agarrando para una foto porque es simplemente extraño”.

Presley compartió una foto de cumpleaños de su hijo en su página de Instagram en octubre de 2020 y escribió:

Mi hermoso ángel hermoso, adoré el suelo que pisaste, en esta tierra y ahora en el Cielo. Mi corazón y mi alma fueron contigo.

La profundidad del dolor es sofocante y sin fondo sin ti en cada momento de cada día. Nunca seré el mismo. Por favor, espérame, mi amor, y toma mi mano mientras me quedo para seguir protegiendo y criando a tus hermanitas y estar aquí para Riley. Sé que querrías eso. Feliz cumpleaños mi dulce dulce niño. Eras demasiado bueno para este mundo. 😞💔

4. Presley escribió una canción sobre su hijo

Storm and Grace- Lisa Marie Presley lyrics from the song from her new album "storm and grace" You are the most beautiful man That I've ever known Too much to offer and too much held close to the bone Just step on the breaks there You got what it takes Chorus: You blow me away Your storm and your grace

Presley escribió una canción “Storm and Grace” sobre Keough, informó TMZ. El segundo nombre de su hijo era Storm.

“Eres el hombre más hermoso que he conocido”, dice la letra. “Demasiado para ofrecer y demasiado guardado cerca del hueso”.

La canción continúa: “Parece que mi corazón no puede soportarlo. Tu tempestad y tu gracia.

En una publicación de Facebook, escribió sobre sus cuatro hijos: “Mamá León con cachorros 💛💚💙💜🦁😃”

5. Presley escribió con frecuencia sobre Benjamin Keough en las redes sociales, revelando que tenían tatuajes a juego de un “nudo de eternidad celta”

Presley escribió con frecuencia sobre Keough en las redes sociales. Compartió en una publicación de Facebook que tenían tatuajes a juego.

“Hace varios años, en el Día de la Madre, mi hijo y yo nos hicimos estos tatuajes a juego en los pies”, escribió.

“Es un nudo de eternidad celta. Simbolizando que estaremos conectados eternamente. Lo elegimos cuidadosamente para representar nuestro amor eterno y nuestro vínculo eterno. 💔😞”, escribió.

