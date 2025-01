Ben Affleck escapó de su mansión por los incendios en California

El actor Ben Affleck fue visto corriendo al lado de su familia mientras estallaban incendios forestales en Pacific Palisades, California, y áreas circundantes, según una foto publicada por TMZ.

Affleck corrió a la casa de su ex esposa Jennifer Garner, informó TMZ, compartiendo una foto del actor luciendo consternado. Affleck y Garner tienen tres hijos. Según TMZ, no estaba claro si Affleck iba a la casa de Garner porque necesitaba un lugar donde quedarse o si solo quería estar con su familia o ambas cosas. Sin embargo, el sitio de entretenimiento informó que Affleck fue evacuado de su propia casa debido al incendio.

Según TMZ, en la zona también viven estrellas como Tom Hanks y Steven Spielberg. Ben Affleck vive cerca de Jennifer Garner, según informó TMZ.

Los vecinos de Jennifer Garner están “en espera” de evacuación

Según The New York Post, Garner y los niños aún no han tenido que evacuar su casa de Brentwood, pero sus vecinos están esperando.

Page Six informó que la foto que muestra a Affleck corriendo hacia la casa de Garner fue tomada el 7 de enero y mostraba al actor con traje.

Según Page Six, “casi 30.000 personas, incluidas varias celebridades”, han tenido que evacuar sus propiedades. El estado de la casa de Affleck no está claro.

Según informes, Ben Affleck ha mantenido contacto con sus dos ex esposas por el bien de sus hijos

Su estrecha relación con Garner es bien conocida; por ejemplo, fueron fotografiados juntos en Acción de Gracias. Sin embargo, ella está saliendo con el empresario John Miller y lo ha estado durante algún tiempo, según Page Six, que informó que Affleck también estuvo con Garner en Navidad.

Affleck también ha pasado tiempo con su ex esposa Jennifer López, quien fue fotografiada con su hija Emme visitándolo a él y a su hijo Samuel el 5 de enero. Según TMZ, Affleck y López han resuelto su divorcio. Ella presentó la demanda en agosto. Según Page Six, Ben Affleck se unió a López para almorzar e intercambiar regalos antes de las vacaciones de Navidad, sin embargo.

“A los niños les encanta pasar tiempo juntos. Ben y Jennifer siempre hacen todo lo posible para que los niños sean felices”, dijo una fuente a People. “Los niños no conducen, así que Ben y Jennifer seguirán facilitando reuniones. No volverán a estar juntos. Ben estuvo con sus hijos para Navidad y Jennifer con los suyos. Todos tuvieron unas vacaciones geniales”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York