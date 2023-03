Belinda fue lastimada por fan en pleno concierto [VIDEO]

La famosa y joven cantante mexicana Belinda Peregrin Shull, mejor conocida como Belinda, acaparó las redes sociales y se volvió viral, esta vez por cuenta de un sobrepasado fan. Puede ver el video a lo largo de este artículo.

La intérprete de éxitos musicales como “Ángel” y “Bella traición”, fue acosada por un asistente al concierto de la Feria de las Fresas Irapuato 2023, en Guanajuato, México, quien en estado de alicoramiento, burló todo el esquema de seguridad de la artista mexicana, logrando subir al escenario para de manera sorpresiva intentar abrazarla, de acuerdo con El Mundo.

En un comienzo Belinda tomó la situación de manera muy calmada, permitiendo que el hombre se acercara a ella para saludarla, pero de inmediato miembros de su equipo intercedieron jaloneando con gran fuerza al seguidor de la artista. De inmediato, bastante considerada, Belinda pidió que fuera soltado de manera pacífica para que no hubiera ningún incidente que lamentar, y mientras ella lograba calmar su euforia le dijo al fan: “Si te relajas, te juro que no te van a bajar, vamos a estar bien”, expresó Belinda al fan, según Canal RCN.

Luego de controlar al hombre y regresarlo a su silla, la cantante no desaprovechó para enviarle una botella de agua y unas palabras: “Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo ¡Me asustaste! Yo también te amo”, dijo la cantante previo a revivir su clásico chiste “¿Estas pedito hermoso?”, informó El Tiempo.

Más tarde, el tenso y desagradable momento vivido, lo hizo público la misma Belinda a través de su red social de Instagram, en la cual cuenta con más de 16 millones de seguidores. En las imágenes publicadas vía historias de Instagram, se pudo ver que el sujeto que se aferra a su cintura, levantando un poco su falda roja, mientras ella procura no perder la estabilidad y no caerse.

La historia la acompañó de varios emoticones y un texto en el que se leía:

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda. Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no me diera su fuerza, yo estoy bien, solo me asusté en el momento lo cual es algo normal”, agregó la cantante.