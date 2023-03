Implantes de seno destruyeron la salud de Bárbara Bermudo: “Me estaba volviendo loca”

Tras 17 años con implantes mamarios, la conductora de televisión Bárbara Bermudo decidió retirarse las prótesis, al descubrir que durante mucho tiempo convirtieron su vida en una pesadilla, y en una charla muy honesta con sus seguidores, confesó que ese acto de vanidad le destruyó la salud.

Y es que habiendo pasado más de seis semanas desde que la conductora de televisión se sometió a la extracción de las prótesis, la boricua se sinceró sobre los terribles efectos que los implantes hicieron en su organismo.

La comunicadora, quien está en proceso de sanación, luego de sufrir por años la llamada enfermedad de implantes mamarios, “producida por una reacción inflamatoria crónica en el cuerpo como mecanismo de defensa” de las células contra cuerpos extraños, narró las serias condiciones que le generaron sus prótesis, y que por mucho tiempo los doctores no entendían.

“Comencé a experimentar síntomas inexplicables, que ya me preocupaban un poquito más: la urticaria o rash por todo el cuerpo, pero tomaba medicamentos, mermaban (los síntomas) y seguía. Me hice resonancias mangéticas, mostraban una sinusitis crónica. Para ser específica, enfermedad crónica de sinusitis, así fue el diagnóstico, y pues comencé también a tener infección de orina, cistitis, a tener dolor articular, muscular, en las articulaciones, resequedad en los ojos, en la piel, en la boca… en fin”, comentó la periodista en uno de los varios videos sobre el tema que ha venido publicando en su cuenta de Instagram desde que se retiró los implantes.

Bárbara Bermudo narró que sus días comenzaron a hacerse invivibles, debido a las complicaciones en su salud, que no cesaban.

“Tenía hematomas, o moretones que tardaban meses en desaparecer, dolor y punzón en los senos, escalofríos, alteración del sueño, ansiedad, ataques de pánico, entre otros síntomas”, agregó la antigua estrella de Univision.

La puertorriqueña habló más sobre la enfermedad que padeció, y dijo que hay otros síntomas que terminan enloqueciendo a quienes los padecen.

“Otras mujeres presentan diferentes síntomas, como problemas de concentración, de memoria… o no pueden tragar, migraña, problemas respiratorios, y algo preocupante, es que puede ocasionar un linfoma llamado ALC, que afecta el sistema inmunológico y los ganglios linfáticos, porque sale un fluido entre las cápsulas y el implante, y esto genera hongo y bacterias que derivan en cáncer y esto está ya constantado”, mencionó la comunicadora. “Ya la FDA habló con respecto a casos de infertilidad, pérdidas espontaneas, como lo viví yo”.

Bárbara señaló que su vida empezó a ponerse patas arriba y hasta le afectó sus relaciones familiares, pues surgieorn problemas emocionales.

“Después de ir a muchos médicos y hacerme múltiples exámenes, MRI, panel completo de celulas, sangre, mamografía, y al no haber explicación a mis síntomas, comencé a tener ansiedad, (tanto) que me estaba volviendo loca. No dejaba de llorar, no me dejaba funcionar como mamá, como esposa”, dijo la comunicadora, quien tras retirarse los implantes afirma estar mucho mejor.

“El cuerpo se va adaptando al cambio, y el tema de la desintoxicación es fundamental para poder ir sanando el cuerpo”, afirmó Bermudo.