BAD BUNNY: Hace historia con su álbum UN VERANO SIN TI ¿Rompiendo records?

Una vez más demostrando su poder como un agente revolucionario para la industria musical latina, el artista global, Bad Bunny, rompió récords inigualables con el éxito internacional que ha recaudado con su nuevo álbum “Un Verano Sin Ti”. Impactando millones de personas alrededor del mundo, el artista debutó #1 en el listado de todos los géneros Billboard 200 haciendo historia nuevamente como el segundo disco completamente en español en liderar el tope del listado, después de que su propio disco “El Último Tour Del Mundo” (2020) fuera el primer álbum en español en lograr dicha posición desde los comienzos del listado en 1956. Además, todas las canciones del disco debutaron en el listado Hot 100 siendo el mayor número de entradas simultáneas a dicho listado hechas por un artista que canta completamente en español.

Si hay algo que Bad Bunny sabe hacer es sorprender a sus fanáticos con innovaciones musicales inesperadas que sobrepasan todas las expectativas, rompen con estigmas y constantemente elevan el posicionamiento de la cultura hispana a nivel internacional, empujando hacia adelante la evolución de la música latina.

“Un Verano Sin Ti” se ha convertido en el quinto disco consecutivo del artista en debutar #1 en el listado “Top Latin Albums” al igual que en el listado “Latin Rhythm Albums”. El disco vendió una impresionante cantidad de 274,000 unidades equivalentes, lo que se iguala a más de 356.55 millones de reproducciones oficiales on-demand de las 23 canciones del disco. Esta abrumante cantidad de ventas ha llevado a Bad Bunny a casi triplicar su propio récord, sosteniendo la semana de lanzamiento con el rendimiento más exitoso en la historia para un disco latino, después de su propio disco, “YHLQMDLG” el cual alcanzó más de 201.4 millones de reproducciones en su primera semana de estreno.

Expandiendo sobre el logro histórico que ha tenido Bad Bunny, las 23 canciones del disco lograron debutar simultáneamente en el listado de “Hot Latin Songs” de Billboard, consiguiendo un nuevo récord por la mayor cantidad de entradas simultáneas al mismo listado, y empatando su propio récord por posicionar 9 de estas canciones en el top 10 del listado, con el éxito “Moscow Mule” ocupando la posición #1. “Un Verano Sin Ti” apunta el disco con el mejor desempeño en ventas generales del año 2022, y también es el álbum con la mayoría de reproducciones en su primera semana de estreno en comparación a cualquier álbum de este año de cualquier género.

El disco también dominó masivamente las plataformas digitales. En Spotify, se convirtió en el álbum con la mayoría de reproducciones para el año 2022 y logró hacer de Bad Bunny el artista más escuchado globalmente en un solo día con más de 183 millones de streams. Asimismo, todas sus 23 canciones debutaron en el listado global Top 200 de la plataforma, con 9 de las canciones posicionadas en el Top 10.

Por otro lado, en Apple Music, “Un Verano Sin Ti” hizo historia y rompió el récord mundial como el álbum con la mayoría de reproducciones en la plataforma para un disco latino en su primer día de lanzamiento, sustituyendo el récord una vez sostenido por su propio lanzamiento “YHLQMDLG” (2020). Bad Bunny es dueño de 5 de los 6 álbumes latinos con mayor desempeño en su día de estreno dentro de Apple Music a nivel mundial. Asimismo, el disco también rompió el récord como el álbum latino de audio espacial con la mayoría de reproducciones en su día de lanzamiento.

Su canción “Moscow Mule”, rompió el récord como la canción latina con más reproducciones en su primer día de la historia de Apple Music, sobrepasando los números recaudados por su éxito anterior “Yonaguni“. Hoy en día, el artista es el autor de las 16 canciones latinas con mayor desempeño en el día de su estreno dentro de la plataforma. Actualmente, “Moscow Mule” ocupa el puesto #1 en el listado “Top Latin Songs” de Apple Music y sostiene el récord por la canción latina de audio espacial con mayoría de reproducciones en su día de lanzamiento.