Mujer acusó de abuso sexual al rapero R. Kelly: Azriel Clary

Azriel Clary es una artista musical que ha lanzado un nuevo sencillo luego de acusar al cantante R. Kelly de abuso sexual.

En mayo de 2022, Clary le dijo a Revolt que estaba tratando de seguir adelante con una carrera musical después del caso de R. Kelly.

Ella lanzó un sencillo de R&B titulado “Inside Me” durante el 27 de mayo de 2022, durante el Mes de Concientización sobre la Salud Mental, según Revolt, que informó que ella está en terapia. “Siento que, aparte de la música, [las sesiones fueron] capaces de ayudarme a romper muchas barreras”, dijo Clary a Revolt.

Ella le dijo a Revolt:

La música me ha ayudado mucho. Fue una de las mayores herramientas que me ayudó a encontrarme a mí misma de nuevo. Se trataba de volver a lo básico, recordar quién era yo, [y] volver a aprender de mí misma. La música fue lo que me ayudó cuando estaba muy deprimida y en mis mínimos. Era lo único con lo que me sentía cómoda [haciéndolo]. Eso me hizo sentir como si estuviera en un refugio seguro.