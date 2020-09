Atleta de EXATLON delicado de salud: ¿Cómo sigue? Su esposa lo revela

View this post on Instagram

Mi gente, ustedes saben que yo no uso mis redes para problemas ni malas noticias, pero aqui estoy para pedirles un solo favor, y es que me ayuden a rezar por el amor de mi vida. 🙏🏻 Gracias por su cariño y apoyo a lo largo de estos años. Ustedes son como nuestra familia y por eso me veo en la obligación de compartirles la difícil situación que estamos viviendo en este momento Estaré ausente de las redes sociales por un rato, para acompañar a mi amado esposo JIMMY LEWIN, quien se encuentra en estado crítico por una insuficiencia hepática aguda Les pido de corazón que oren por su salud, para que su fuerza y ganas de vivir lo ayuden a recuperarse y salir adelante. También pido a Dios que los médicos tomen las decisiones acertadas y que pronto podamos salir de esta situación tan dificil … Gracias por su apoyo y solidaridad. Los queremos mucho Michelle y Jimmy #prayforjimmy ❤️ My people, you know that I do not use my networks for problems or bad news, but here I am to ask you for just one favor, and that is to help me pray for the love of my life. 🙏🏻 Thank you for your love and support throughout these years. You are like our family and that is why I feel obliged to share with you the difficult situation we are experiencing at this time. I will be away from social media for a while, to accompany my loving husband JIMMY LEWIN, who is in critical condition with acute liver failure. I ask you from my heart to pray for his health, so that his strength and will to live help him recover and move forward. I also pray to God that the doctors make the right decisions and that we can soon get out of this difficult situation … Thank you for your support and solidarity. We love you Michelle and Jimmy #prayforjimmy ❤️