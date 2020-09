Asistente de José José asegura que Sarita es una manipuladora

La mujer aseguró que la hija menor del cantante se curaba de enfermedades milagrosamente y que vivía gastando el dinero de su padre.

Laura Núñez, quien fue asistente y amiga personal de José José por más de veinte años, y quien conoció a Sara Sosa desde que era una niña, habló en el programa “Ventaneando” sobre la personalidad de la hija del fallecido cantante, quien ha sido criticada en varias ocasiones por haber decidido cremar el cuerpo de su padre y haber enviado solo una parte de las cenizas a México.

“Sara Sosa desde los cuatro años (era) muy manipuladora, era de la que se sentaba, lloraba y hacía un dengue”, aseguró Núñez.

La mujer explicó que desde que la hija menor de José José tenía diez años le daba taquicardia y que a los catorce años le dio diabetes: “Pero según ella, porque nunca hubo un estudio, (sino) ella, de su mente, de su mitomanía, que tenía diabetes”.

Núñez dijo que ella insistía para que llevaran a Sara al médico y le hicieran análisis de sus enfermedades: “Cuando José un día si se impuso y le dijo ‘vamos a ir al médico’, no, ya Dios la había curado (…) ella habló con Dios y asegura que él la curó”.

De acuerdo con esa versión, a Sara le dio un cáncer de mama y se curó en un mes: “Pero no pasa de un mes, un cáncer de mama”, dijo la amiga del cantante, y que cuando eso ocurrió le preguntó al “Príncipe de la canción” por los exámenes médicos, a lo que él respondió que no se los había hecho y que su hija no quería que él se metiera.

“Nuevamente, cuando le dice: ‘vamos a ir a los médicos, vamos a ir a que te revisen, a que te hagan todos los estudios’, la salva Dios. La curó en un mes de cáncer de mama sin quimios, sin estudios, sin tratamientos, sin nada”, contó Laura al programa de TV Azteca.

Durante la entrevista, la asistente del famoso intérprete también contó que Sosa amenazaba con irse de su casa hasta que a los quince años tomó la decisión de irse, pero que regresó en menos de una semana con quien hoy es su esposo.

“Obviamente no lo aguantaban porque no trabajaba, no hacía nada, solamente eran dormidos y pasear, y obviamente pues gastar el dinero que no era de ellos, era dinero de José, que los mantenía”, aseguró Laura.

La amiga del cantante recalcó, que él se angustiaba por su hija, pues no le veía “un modo de vida” porque ella “no estudió, no hizo nada, no tenía un oficio ni beneficio”. Ante la situación, relató, su padre intentó hacerle camino en la música y en la actuación, pero nadie la quiso.

“Le decían a José: ‘dame un millón de dólares y te hago figura a tu hija’, obviamente José no tenía el dinero” además, Laura afirmó que Sara lo incitaba para que él se endeudara para que pagara ese monto, aunque él estaba convencido de que ese dinero no lo recuperaría.

Para la asistente personal de José José, toda esa presión se reflejaba en su estado de salud y en la garganta, una situación muy grave, porque él ya no podía ni cantar ni hablar; además, relató, que la situación llegó al punto de tener que leerle los labios porque no podía emitir ningún sonido: “Toda la presión de esta niña recayó en la salud de José”.

Núñez no solamente habló de la hija menor de famoso mexicano, también se refirió sobre la relación que tenía con Sara Salazar, su esposa: “No veía una armonía, un desborde de felicidad, un desborde de amor, no lo veía, pero sí veía en José una conformidad”.

La mujer aseguró que José José intentó separarse muchas veces, pero que no supo por qué no lo logró hacer. Explicó que en una ocasión a él le dio una parálisis facial y que en la siguiente ocasión Salazar tuvo un derrame cerebral y, finalmente, en el 2016 el reconocido intérprete ya había decidido irse para México definitivamente.

Estas revelaciones generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, mientras unos le creyeron a Núñez y la apoyaron, otros rechazaron que hubiera compartido de esa manera intimidades de la familia.

