Ashley Judd compartió detalles sobre la muerte de su mamá ¿Naomi Judd se suicidó?

Naomi Judd murió el 30 de abril de 2022. Sus hijas, Wynonna Judd y Ashley Judd, confirmaron la devastadora noticia en las redes sociales en un comunicado conjunto que también fue entregado a Associated Press.

“Hoy las hermanas vivimos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por la enfermedad de la enfermedad mental. Estamos destrozados. Estamos navegando en un profundo dolor y sabemos que como la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”, decía la declaración de Ashley y Wynonna.

Las hermanas no entraron en detalles sobre lo que le sucedió a su madre y solo compartieron que ella había estado sufriendo de una “enfermedad mental”.

Durante una entrevista con ABC News que se emitió el 12 de mayo de 2022, Ashley confirmó que su madre se suicidó.

Si usted mismo está luchando, tenga en cuenta que hay ayuda disponible a través de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en el 800-273-8255. O envíe un mensaje de texto con la palabra TALK al 741741. La ayuda está disponible las 24 horas del día en varios idiomas.

Esto es lo que necesita saber:

Ashley confirmó que su madre se disparó con un arma de fuego

Ashley habló con franqueza sobre la muerte de su madre durante la entrevista.

“Cuando hablamos de enfermedad mental, es muy importante ser claro y hacer la distinción entre nuestro ser querido y la enfermedad. Es muy real… miente, es salvaje”, le dijo Ashley a Diane Sawyer.

Ashley explicó que quería ser la persona que hablara de los hechos ocurridos el 30 de abril de 2022, antes de que se hiciera pública la noticia de la autopsia, por ejemplo.

“Porque no queremos que sea parte de la economía de chismes, les compartiré que ella usó un arma; mi madre usó un arma de fuego. Esa es la información que nos sentimos muy incómodos compartiendo, pero comprenda que estamos en una posición en la que si no lo decimos, alguien más lo hará”, dijo Ashley.

Ashley estaba en el hogar cuando encontró el cuerpo de su madre

Ashley le dijo a Sawyer que pasaba tiempo con su madre todos los días cuando estaba en su casa en Tennessee. Al recordar el día en que murió su madre, Ashley lo llamó “un día mixto”.

“Estaba en la casa de visita como lo hago todos los días”, le dijo a Sawyer. “Mamá me dijo: ‘¿Te quedarás conmigo?’ y yo dije: ‘Por supuesto que lo haré'”, explicó. Ashley salió por unos minutos. Cuando volvió adentro, subió las escaleras y encontró el cuerpo de su madre.

“La descubrí. Tengo dolor y trauma por encontrarla”, dijo Ashley.

Wynonna escribió una carta para ser leída durante la entrevista de Ashley con Sawyer

La hermana de Ashley, Wynonna, no ha hecho ninguna entrevista tras la muerte de su madre. Apareció en el Salón de la Fama de la Música Country el domingo 1 de mayo de 2022, donde se incorporó a The Judds.

Tanto Wynonna como Ashley serán parte de un tributo en vivo a su madre que se llevará a cabo en Nashville el domingo 15 de mayo de 2022. La celebración de la vida se transmitirá por CMT, según Entertainment Weekly.

Ashley le dijo a Sawyer que ella y su hermana hablaron sobre hacer juntas la entrevista de ABC, pero Wynonna finalmente decidió no hacerlo. Sin embargo, escribió una carta que Ashley leyó en voz alta.

“Estoy pensando mucho en ti hoy. ¡¡¡¡Te quiero!!!! He estado mirando fotos de nosotros cuando éramos pequeños. LOL BUEN SEÑOR. Eras un pastel tan lindo. Me río y lloro y doy gracias a Dios que nos tenemos el uno al otro. Necesito tomarme un tiempo para procesar. Y necesito este tiempo para mí. Todavía no estoy listo para hablar públicamente sobre lo que sucedió, así que sé que entienden por qué no estoy allí hoy. Haremos esta pieza de manera diferente. Nos tenemos el uno al otro, y estoy agradecido de que estemos conectados mientras caminamos juntos a través de esta tormenta. No puedo creer que se haya ido. Estoy aquí. Esto llevará tiempo. Te amo querida hermana. Estoy orgulloso de ti. Y estoy aquí, siempre que me necesites”, decía la carta.

Esta es la versión original de Heavy.com

