Arrestan a famosa acusada de estafa: ¿A quiénes robó la estrella de reality?

La estrella del reality Real Housewives of Salt Lake City (RHOSLC), Jen Shah, se ha visto envuelta en un problema. Shah ha sido acusada de cargos federales de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, en una supuesta estafa de telemercadeo de larga duración, según publicó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia, en un comunicado revelado el martes 30 de marzo.

En el documento se agregó que el primer asistente, socio y amigo en RHOSLC – Stuart Smith también fue acusado.

Shah fue arrestada el martes por la mañana en Salt Lake City, de acuerdo a la “acusación de la corte federal de Manhattan”, según el comunicado de prensa. Shah estaba supuesta a comparecer en la corte federal de Salt Lake City ante un magistrado el martes por la tarde.

“Jennifer Shah, que se presenta a sí misma como una rica y exitosa empresaria en el reality de televisión y Stuart Smith, quien es retratado como el ‘primer asistente’ de Shah, supuestamente generaron y vendieron ‘listas de clientes potenciales’ de individuos inocentes para otros miembros de su esquema para estafar repetidamente”, decía el comunicado de prensa. “En la realidad y como se alega, las llamadas oportunidades de negocios impulsadas a las víctimas por Shah, Smith y sus co-conspiradores eran solo esquemas fraudulentos, motivados por la codicia, para robar el dinero de las víctimas. Ahora, estos acusados ​​enfrentan una pena de prisión por sus presuntos delitos”.

La policía de Nueva York continuó alegando que tanto las víctimas de Shah como de Smith suman un total de “cientos”. La presunta estafa duró al menos nueve años, desde 2012 hasta marzo de 2021. Los dos podrían enfrentar una sentencia máxima de 30 años.

Heavy se acercó a los representantes de Shah, quienes dijeron: “En este momento, no tenemos ningún comentario”.

Un agente especial dijo que Shah & Smith construyeron su riqueza a expensas de personas vulnerables

Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Peter C. Fitzhugh, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional (“HSI”) de Nueva York, y Dermot Shea, Comisionado de la El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (“NYPD”) están asignado al caso.

“Shah y Smith hicieron alarde de su lujoso estilo de vida ante el público como símbolo de su ‘éxito'”, dijo Fitzhugh en el comunicado. “En realidad, supuestamente construyeron su opulento estilo de vida a expensas de personas vulnerables de clase trabajadora, a menudo ancianas. Como se alega, de manera inquietante, Shah y Smith objetivaron a sus víctimas humanas muy reales como ‘tips’ para ser comprados y vendidas, ofreciendo su información personal para la venta a otros miembros de su red de fraude… [los grupos involucrados] trabajaron para asegurarse de que Shah y Smith respondan por sus presuntos delitos. Como resultado, su nueva realidad puede resultar muy diferente de lo que esperaban”.

El complicado plan de Shah y Smith generó listas de víctimas potenciales, muchas de las cuales tenían más de 55 años, según el comunicado. Luego, supuestamente vendieron esas ‘pistas’ a empresas de telemercadeo para intentar vender servicios comerciales a las víctimas.

Shea agregó: “Estas personas supuestamente atacaron y defraudaron a cientos de víctimas, pero gracias al arduo trabajo de la policía de Nueva York y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, este plan ilegal llegó a su fin. Felicito a los detectives de NYPD, a las Investigaciones de Seguridad Nacional y al Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York por su arduo trabajo para llevar a estas personas ante la justicia”.

Las coprotagonistas de RHOSLC de Shah han cuestionado su situación financiera antes

Los fanáticos conocieron a Shah durante la primera temporada de RHOSLC. Shah presentó a los espectadores no solo su lujoso estilo de vida, sino también su “Shah Squad”, que incluía cuatro asistentes. “¿Por qué necesitas cuatro asistentes?”, Cohen le preguntó a Shah durante la primera parte de la reunión de RHOSLC. “[¿Puedes] analizar lo que cada uno de ellos hace por ti además de aplaudir por tus fabulosos atuendos y llevarte?”.

Shah respondió: “Necesito mucha ayuda, ¿sabes? Todos hacen cosas diferentes. Dirijo muchas empresas y negocios diferentes, y muchos de ellos tienen diferentes roles en las empresas”.

La famosa agregó: “Mi experiencia es en marketing de respuesta directa durante unos 20 años, por lo que nuestra empresa hace publicidad. Tenemos una plataforma que ayuda a las personas a adquirir clientes, por lo que cuando realiza compras en línea o en Internet y aparece algo, tenemos el algoritmo detrás de por qué se le muestra ese anuncio”.

Shah está casada con Sharrieff Shah, entrenador asistente de fútbol de la Universidad de Utah. La pareja tiene dos hijos: Omar, de 17 años, y Sharrieff Jr., de 26.

