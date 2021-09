Arlis Perry: ¿Cómo está conectado su asesinato con el caso del Hijo de Sam?

Arlis Perry fue brutalmente asesinada en una iglesia en 1974 en la Universidad de Stanford, y los investigadores creían que su asesinato podría haber estado relacionado con el caso del Hijo de Sam, el ocultismo o un ritual satánico. Sin embargo, la teoría del Hijo de Sam fue descartada a través de una investigación y el principal sospechoso fue identificado como Stephen Blake Crawford.

Perry fue asesinada en uno de los tres asesinatos en la Universidad de Stanford en 1973 y 1974. Los asesinatos se conocieron como los asesinatos de Stanford. Crawford estaba vinculado al caso a través de pruebas de ADN, dijo Smith. En el momento de su muerte, Crawford también fue considerado como un posible sospechoso de los asesinatos de Leslie Marie Perlov y Janet Ann Taylor, informó The Mercury News. Sin embargo, los investigadores luego presentaron cargos contra John Arthur Getreu por esas muertes, luego de las coincidencias de ADN.

ABC 20/20 está investigando los asesinatos de Stanford en un nuevo episodio que se transmitió a las 9:00 p.m. hora del Este el viernes 17 de septiembre de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

El hijo del asesino de Sam, David Berkowitz, afirmó conocer al asesino de Perry, pero los investigadores descartaron un vínculo

Case 137, Arlis Perry. Pictured is;

1. Arlis Perry

2. Janet Taylor

3. Leslie Perlov

4. The Stanford memorial church. pic.twitter.com/8xBXLb3SNN — Casefile: True Crime Podcast (@case_file) February 24, 2020

El asesinato de Perry fue discutido en la serie documental de Netflix, “Los hijos de Sam: Descent Into Darkness”, porque los investigadores creían que su asesinato podría haber estado relacionado con rituales ocultos o satánicos. El asesino del Hijo de Sam, David Berkowitz, había afirmado saber sobre el asesinato de Perry, pero los investigadores descartaron cualquier conexión real, dijeron en la serie.

La especulación sobre el vínculo comenzó cuando el teniente Terry Gardner, un alguacil adjunto en el condado de Ward, Dakota del Norte, involucrado en el caso del hijo de Sam, recibió un paquete de Berkowitz, según la serie documental. Incluía un libro, “La anatomía de la brujería”, con una nota inscrita en los márgenes. Decía: “Arlis Perry, cazada, acechada y asesinada. Seguido a California y Stanford Univ”, según la serie.

Ken Kahn, un detective retirado del Departamento de Policía de Santa Clara, dijo en la serie que recibió una carta de Berkowitz en 1981, que decía que podría tener información sobre el asesinato de Perry. Kahn y otros investigadores fueron a Nueva York para entrevistar a Berkowitz, dijo en la serie, pero Berkowitz no reveló quién era el supuesto asesino.

A lo largo de la entrevista, Kahn dijo que determinaron que Berkowitz estaba “como una especie de burlas”.

Los agentes encontraron un libro, “The Ultimate Evil”, en el apartamento de Crawford, que habla del caso del hijo de Sam





Play



Sheriff Laurie Smith speaking about the Arlis Perry murder case Santa Clara County Sheriff Laurie Smith discusses the incident on June 28, 2018, in which deputies attempted to serve a search warrant and also arrest Stephen Blake Crawford — the primary suspect in the 1974 Arlis Perry murder — in his San Jose, California apartment. Crawford instead committed suicide. Video taken June 29, 2018 by… 2018-07-02T06:09:16Z

Después de la muerte de Crawford, los investigadores encontraron la cubierta arrancada del libro, “The Ultimate Evil”, dijo Smith durante la conferencia de prensa. El libro trata sobre el asesino en serie del Hijo de Sam y menciona el asesinato de Perry, según The Mercury News.

Crawford fue empleado como guardia de seguridad en la iglesia donde Perry fue brutalmente asesinada, informó The Mercury News. Era una recién casada con Bruce Perry, un estudiante de medicina en Stanford. Después de una discusión con su esposo, ella le dijo que iría a la iglesia a orar alrededor de las 11:30 p.m. en la noche de su asesinato. Cuando no regresó a casa a las 3:30 a.m., Bruce Perry llamó a la policía. Los oficiales que respondieron encontraron las puertas de la iglesia cerradas. Smith dijo en su conferencia de prensa que Crawford estaba a cargo de cerrar las puertas y le dijo a la policía que encontró el cuerpo de Perry.

El Mercury News informó que un picahielos había sido clavado en la parte posterior del cráneo de Perry y dijo que “su cuerpo había sido violado con velas de la iglesia”.

Smith dijo que el asesinato fue “un crimen terrible, terrible” y envió sus condolencias a la familia de Perry. Ella dijo que comenzó con la oficina del alguacil poco después de la muerte de Perry cuando no era mucho mayor que Perry, y dijo que el caso era “personal” para ella. Dijo que Crawford había sido una persona de interés durante muchos años, pero los investigadores no pudieron reunir pruebas suficientes para acusarlo hasta 2018.

“Consideramos esto como un cierre y creemos que teníamos pruebas sólidas para arrestar e incluso condenar a Stephen Crawford por el asesinato de Arlis Perry”, dijo Smith.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Cómo murió Stephen Blake Crawford?