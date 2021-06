¿Quién es Arlene Silver, la esposa de Dick Van Dyke?

Arlene Silver es una maquilladora profesional y esposa del icónico actor Dick Van Dyke. La pareja está casada desde el año 2012.

Hay una diferencia de edad de 46 años entre ellos. Pero tanto Silver como Van Dyke dicen que la diferencia de edad nunca ha sido un problema en su relación.

Van Dyke fue reconocido durante el Kennedy Center Honors de este año. La ceremonia se grabó en mayo y se transmitió la noche (6 de junio) a las 8:00 p.m. ET/ :007 p.m. CT en CBS. También se transmite en Paramount +. Silver asistió al evento con su esposo.

Esto es lo que necesita saber sobre Arlene Silver:

1. Silver y Van Dyke se conocieron por primera vez en los premios SAG y fueron amigos durante años antes de que la relación se volviera romántica

Silver y Van Dyke se conocieron durante varios años antes de que la relación se volviera romántica. Se conocieron en los premios SAG en 2006. ABC informó que Silver aplicó el maquillaje escénico de Van Dyke en el evento.

Silver explicó al Huffington Post en 2013 que Van Dyke se acercó a ella en la sala verde de los premios SAG y se presentó. Confesó que no sabía mucho sobre el trabajo de Van Dyke en ese momento. Ella dijo que su primera pregunta fue: “¿No estabas en Mary Poppins?”

Silver dijo que Van Dyke la contrató para maquillar un par de sus películas después de eso. Silver le dijo al Huffington Post que fue así como ella y Van Dyke desarrollaron una amistad. “Nos llevamos bien de inmediato como amigos, así que no parecía que él fuera mucho mayor que yo”.

Silver también aclaró la línea de tiempo de la relación. Explicó que ella y Van Dyke salieron durante aproximadamente un año antes de casarse en febrero de 2012.

Van Dyke todavía estaba con su pareja de toda la vida, Michelle Triola Marvin, cuando conoció a Silver. Van Dyke y Triola vivieron juntos durante más de 30 años antes de que ella muriera de cáncer de pulmón en 2009 a los 76 años, informó The New York Times. Van Dyke estuvo casado con su primera esposa Margie Willett desde 1948 hasta 1984, con quien tuvo cuatro hijos.

2. Arlene Silver dice que su relación con Van Dyke es un “cuento de hadas” y que es como si ambos estuvieran teniendo una “segunda infancia”

Basado en entrevistas y sus respectivas cuentas de redes sociales, la relación de Silver y Van Dyke se trata de disfrutar de la compañía del otro y divertirse. Silver describió a su esposo al Huffington Post como alguien que nunca perdió “la maravilla de un niño”.

Silver agregó que Van Dyke es “inmaduro en el buen sentido” y que tiene la mente abierta. “No está atrapado en sus caminos en absoluto. Ambos somos como niños. Sentimos que ambos estamos teniendo una segunda infancia “. También describió su historia de amor como un “cuento de hadas” y llamó a Van Dyke su “príncipe”.

Van Dyke compartió una evaluación similar a Parade en 2013. Le dijo al periódico que casarme con Silver fue “uno de los movimientos más inteligentes que he hecho”. Él bromeó: “Ella es muy madura para su edad y yo soy muy inmaduro para mi edad, ¡así que está bien!”

3. Silver usó un vestido fucsia para su discreta boda en Malibú

Silver y Van Dyke tuvieron dos celebraciones de boda en 2012. La primera fue un evento íntimo y discreto en Malibú el 29 de febrero. La ceremonia tuvo lugar en una capilla ubicada cerca de la casa de Van Dyke, según The Hollywood Reporter.

Silver se decantó por un vestido de color fucsia para la celebración y tenía una flor en el pelo. Después de su séptimo aniversario de bodas, Silver compartió una foto de su gran día en Instagram con la leyenda: “Hace cuatro y siete años, el señor @official_dick_van_dyke y yo dimos un ‘salto’ de fe y saltamos a una vida juntos llena de risas, música, baile, amabilidad, positividad y alegría. Te amo tanto que me duele “.

La pareja celebró una boda más grande el 8 de septiembre de 2012. Silver usó un vestido blanco para ese evento, que tenía como tema “circo de espuma de mar”. Incluso jugó con el hula hoop durante la fiesta, como se muestra en esta foto de Instagram.

Silver publicó más fotos de la boda del circo seafoam en septiembre de 2018. Ella escribió en el pie de foto: “¿¡¿Hace 6 años?!? El @seafoamcircus llegó a la ciudad. Me puse un vestido 👗 Me casé con mi payaso 🤡 Para siempre, en el mar del amor nos ahogaríamos Con el hombre que adoro, sin fruncir el ceño. Si me lo pidieras de nuevo, me doblaría 🐙🎈🐙 @official_dick_van_dyke”.

4. Silver trabajó como maquilladora en Hollywood por más de una década.

Silver trabajó en Hollywood como maquilladora durante más de una década, según su perfil de IMDB. Su primer crédito en la lista fue en 2003 cuando trabajó como “asistente de producción del departamento de arte” en la película Carolina.

Silver fue acreditada como maquilladora en varios videos cortos entre 2007 y 2015. También hizo el maquillaje de Van Dyke para dos episodios de una serie de televisión llamada Murder 101 en 2008.

Silver ya no es una esteticista con licencia en California. Los registros públicos estatales muestran que Silver obtuvo su licencia en 2004. No parece haberla renovado ya que expiró en octubre de 220.

5. Arlene Silver se mudó a California desde el Bronx, Nueva York, cuando tenía 10 años

Arlene Silver nació en septiembre de 1971, según una búsqueda de registros en línea. Pasó los primeros años de su infancia en el Bronx, Nueva York.

La familia de Arlene Silver se mudó a California en 1981. Silver explicó en una publicación en Instagram en 2016 que tenía 10 años cuando su madre aceptó un trabajo en City National Bank; La sede del banco se encuentra en Los Ángeles.

Silver bromeó sobre su yo más joven: “El jefe tiene una fiesta en la piscina. Debut del OP de dos tonos de dos piezas, envuelto en un montón de toallas. Mi nerviosismo rojo remolacha no puede impregnar mi resplandor fantasmal “.

Silver tiene un hermano llamado John Silver.

