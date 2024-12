Árbol de Navidad Rockefeller Center 2024: Encendido en vivo – LIVE STREAM

Oficialmente llegó el último mes del año y por ello, para darle la bienvenida a la navidad, New York presentará uno de los espectáculos más esperados por todos, el encendido de su tradicional árbol de navidad del Rockefeller Center. Así recibiremos la época más linda del año: Diciembre.

El tradicional Árbol de Navidad del Rockefeller Center es un abeto traído por primera vez en casi 70 años desde West Stockbridge Massachusetts. El árbol donado por la familia Albert mide 74 pies de alto, 43 pies de diámetro y pesa 11 toneladas, de acuerdo con NBC New York y llegó al Rockefeller Center en el centro de Manhattan el pasado 9 de noviembre de 2024.

Bajo la mirada expectante y la emoción de cientos de personas, las luces del icónico árbol del Rockefeller Center se encenderán con toda la magia de su brillo y sus colores para que el mundo entero diga ¡felices fiestas de fin de año y año nuevo!

Será la 92° ceremonia del Rockefeller Center Christmas Tree Lighting y por ello te dejamos toda la información acerca del majestuoso espectáculo.

¿Cómo ver el encendido en vivo?

Si no puedes asistir a la ceremonia en la ciudad de New York, hay una alternativa y es ver el encendido del árbol a través de la cadena NBC, que trasmitirá el evento en vivo a partir de las 8:00 de la noche, ET como todos los años. El encendido del árbol también puede verse en plataformas de streaming como Sling TV o Fubo TV, las cuales tienen NBC.

De acuerdo con la sitio web del Rockefeller Center, la ceremonia anual de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre de 2024 durante la transmisión en vivo “Navidad en el Rockefeller Center”. El árbol de Navidad del Rockefeller Center de 2024 se encenderá todos los días desde las 5 a. m. hasta la medianoche. En la víspera de Navidad, el árbol estará encendido durante 24 horas y en la víspera de Año Nuevo, desde las 5 a. m. hasta las 9 p. m. El árbol estará en exhibición hasta mediados de enero.

Para verlo vía streaming, podrá hacerlo por medio de FuboTV y Sling TV ya que ambos cuentan con NBC.

Asimismo, de acuerdo con la sitio web del Rockefeller Center, para esta ceremonia que comenzará a las 9:00 p.m. para encender el tradicional árbol, podrá verse en vivo desde diferentes canales de transmisión.

★ Por medio de la cuenta oficia de Instagram del Rockefeller Center quienes compartirán instantáneas en vivo de la noche en sus Stories y subirá un momento de iluminación inaugural de Reel of the Tree inmediatamente después.

★ A través del sitio web oficial del Rockefeller Center, se publicará de inmediato una transmisión en vivo del Árbol de Navidad en Center Plaza directamente en su sitio web.

Ahora bien, si no puedes ver la ceremonia en vivo o te perdiste la transmisión, si puedes darte un gran paseo navideño en cualquier noche de la época, pues el árbol estará encendido hasta el 13 de enero de 2025. El horario es el siguiente:

Todos los días a partir del 4 de diciembre se encenderá el árbol desde las 6:00 a.m. a 12:00 a.m. En el día de la Navidad o Nochebuena, sus luces se encenderán durante las 24 horas del día. Y en el 2023, el famoso abeto se encenderá desde las 6:00 h hasta las 21:00h

