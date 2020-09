Ex integrante de Menudo intenta suicidarse: ¿Por qué?

La familia del ex integrante de “Menudo”, Anthony Galindo, confirmaron que éste se encuentra en un hospital en la ciudad de Miami en Florida, tras una “drástica y desafortunada decisión de suicidio” el que según señalan, ocurrió el pasado domingo 27 de septiembre de 2020. La familia además espera “tener la paz y privacidad necesaria para tratar la difícil situación, no solo para la industria de la música, sino además para todos sus fans y en especial su familia en este momento crítico.”

El artista estuvo padeciendo de depresión que se agudizó ante los estragos de la pandemia del COVID-19, según parece.

A través de una nota, la familia Galindo describieron lo tristemente acontecido e informaron a la opinión pública sobre el hecho: “Estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso por lo que, para no crear más rumores y especulaciones, comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico.”

Agregan que “hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público. Pero debido a las recientes y falsas publicaciones nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento de toda opinión pública, los hechos correspondientes”, indicando cuales podrían haber sido los factores que indujeron a “El Papijoe” a tomar una decisión de esta naturaleza y atentar contra su fructífera vida.

“Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión”, puntualizaron en el comunicado.

Los familiares de Anthony Galindo dicen que “agradecen infinitamente la preocupación de todos, pero especialmente, oraciones hacia nuestro querido Anthony. Esperamos que después de este comunicado, podamos contar con la privacidad y el respeto, en medio de estos momentos tan difíciles para nuestra familia”, según subraya un comunicado oficial al respecto, emitido por los familiares.

Lo que debes saber sobre Anthony Galindo, ex integrante de Menudo:

Anthony Galindo también conocido como El Papijoe, es un cantante, conductor y modelo venezolano. Empezó su carrera cuando fue elegido para ser uno de los integrantes del grupo Menudo, el que después se paso a llamar MDO.

Anthony se destacó por las famosas pasarelas del San Juan Fashion Week y también recibió un premio en Puerto Rico como “El Hombre Mas Sexy” de la televisión. Anthony también estuvo colaborando con el famoso grupo “Los Super Reyes”, rapeando, cantando, y escribiendo música.

