Ver en vivo el recibimiento del Año Nuevo en Dubai 2020-2021

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, es una de las principales ciudades del mundo que aún continua con exhibiciones de fuegos artificiales para recibir 2021 a pesar de la pandemia del COVID-19. Aquí hay una transmisión en vivo de las festividades, que comienzan a las 8:30 p.m. hora local, 11:30 a.m. ET / 8:30 a.m. PT en los Estados Unidos.

La exhibición de fuegos artificiales va a ser enorme

Según Time Out Dubai, el centro de Dubai contará con una “gran gala de Nochevieja” que incluirá un gran espectáculo de fuegos artificiales y láser. Se transmitirá en vivo a nivel mundial y en vivo por mydubainewyear.com. La cobertura comienza a las 8:30 p.m. hora local.

Además, para aquellos que estarán en el lugar, “habrá estrictas medidas de salud y seguridad, y las medidas estarán en línea con las directrices y directivas del gobierno de Dubai. Se instalarán cámaras térmicas, distanciamiento social, pagos sin contacto, limpieza y desinfección profundas de manera frecuente”.

Dubái no es ajeno a las escandalosas celebraciones de Año Nuevo y este año hay muchas formas privadas de celebrar en persona. CNN informa que en Año Nuevo, los juerguistas pueden gastar el equivalente a $400 dólares estadounidenses para obtener hamburguesas y bebidas no alcohólicas ilimitadas en Five Guys. Por aproximadamente el mismo precio, dependiendo de dónde quiera sentarse, puede obtener una comida de cinco platos en Tim Horton’s. O puede reservar un lugar en un yate desde donde verá los fuegos artificiales desde el puerto. Incluye comida y barra libre por solo $550.

También podrá verlo a través de Zoom

Según Emaar Dubai y Zoom, se han asociando para “crear un tipo de espectáculo completamente nuevo para las audiencias en línea en todo el mundo”.

“Zoom se enorgullece y se honra de participar en un evento tan monumental con Emaar, donde nuestra plataforma permitirá que personas de todo el mundo participen en la celebración de un nuevo año”, dijo Abe Smith, director internacional de Zoom. “En 2020, tuvimos el honor de ayudar a las empresas, escuelas y familias de todo el mundo a mantenerse conectadas a través de la interrupción de la pandemia COVID-19. Esperamos dar la bienvenida al 2021 con esperanza y un sentimiento de unidad”.

Otras exhibiciones de fuegos artificiales en Año Nuevo

También hay una celebración en Ras Al Khaimah, que incluye fuegos artificiales “en un tramo de 4 km del mar cerca de la isla Al Marjan, todo sincronizado con música para una actuación de diez minutos”. No hay visualización pública, pero los huéspedes del hotel local podrán verlo en pantalla, además se transmitirá por televisión y en el video publicado arriba. El sitio web se burla, “Este Año Nuevo, es más que solo fuegos artificiales. Piense en la brillantez de la tecnología, brillando en el cielo nocturno. Una variedad magistral de expresiones coloridas como nunca antes había visto. Un espectáculo de pirotecnia de clase mundial creado solo para ti “.

Los fuegos artificiales de Burj Al Arab Jumeirah también iluminarán en Dubai. Time Out aconseja a los a quienes estarán en el lugar, que se dirijan a Black Palace Beach, que es un buen lugar ventajoso para ver los fuegos artificiales de Burj Al Arab Jumeirah y los fuegos artificiales de Atlantis.

Town Square Dubai también está organizando una gran fiesta de Nochevieja, con espectáculos en vivo y entretenimiento, puestos de comida y un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. Dirígete a http://www.nshama.ae para obtener más detalles.

Kiritimati, Tonga y Nueva Zelanda son algunos de los primeros lugares para celebrar la víspera de Año Nuevo porque están ubicados al oeste de la línea internacional de cambio de fecha. Uno de los últimos lugares para celebrar el Año Nuevo es la isla Baker de los Estados Unidos, que se encuentra al este de la línea internacional de cambio de fecha. Pero en un poco de trivia divertida, debido a la forma en que la línea internacional de cambio de fecha zigzaguea un poco, Kiritimati está en realidad al este de Baker Island.

