Feliz año nuevo 2025: Versículos de la Biblia para compartir

¡Feliz Año Nuevo 2025! Es una de las expresiones mas esperanzadoras que podemos recibir de todos aquellos quienes se acercan a nosotros en el traspaso de la “Nochevieja” y el “Año Nuevo”.

Este saludo tan acostumbrado es una manifestación de cariño entre familia, amigos, conocidos y comunidad, pero nada es mas integro que comenzar el primer día de los 365 días siguientes en los caminos y enseñanzas del Dios “Todopoderoso”.

Si en este 2025, tu saludo de bienvenida al nuevo año quieres hacerlo más especial y significativo, aquí te presentamos una serie de citas Bíblicas alusivas al renacer; podrás enviarlas y compartirlas a los seres más importantes de tu vida.

Versículos de la Biblia para compartir en fin de año

1. “Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” — Filipenses 4:8

2. “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” — 1 Tesalonicenses 5:16-18

3. “No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen sus propios intereses, sino los intereses de los demás.” — Filipenses 2:3-4

4. “No niegues el bien a quien es debido, cuando esté en tu poder hacerlo. No digas a tu prójimo: “Vuelve mañana y te lo daré”, cuando ya lo tienes contigo.” — Proverbios 3:27-28

5. “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. — 1 Pedro 2:9

6. “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; en todo lo que hace, prospera.” — Salmo 1:2-3

7. “Por eso no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.” — 2 Corintios 4:16-18

8. “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” — Romanos 12:2

9. “Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales”. — Efesios 6:10-12

10. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y ligera mi carga”. — Mateo 11:28-30

