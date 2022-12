Feliz Año Nuevo 2023: ¿Cuál es el primer país en recibir el nuevo año?

Algunos habitantes del planeta tierra nos aprestamos a decirle adiós al año en curso 2022 y a darle la bienvenida al año 2023 el próximo 31 de diciembre a las 12:00 de la media noche. Sin embargo esto no sucederá al mismo tiempo debido al sistema de husos horarios que señala una hora diferente para cada lugar en la tierra según en donde este ubicado.

Pues bien, queremos contarte que en medio del océano Pacífico, a 232 kilómetros al norte de la línea ecuatorial, a 2.100 kilómetros al sur de la isla de Honolulu, y a 5.300 kilómetros de San Francisco, se dará el primer saludo de ¡Feliz Año Nuevo 2023!

El primer país que recibirá el año nuevo es Kiribati, en las islas Carolin, ubicada en el noroeste de Australia y la isla de Kiritimati, conocida también como la isla Navidad o Christmas. Este será específicamente el primer punto sobre la tierra en iniciar el nuevo año 2023, según MARCA.

Este territorio insular, tiene el uso horario más adelantado del mundo, y la diferencia de hora con respecto a Latinoamérica, está entre las 17 y 20 horas, de acuerdo con el National Geographic en Español.

¿Cómo es Kiribati la isla Navidad?

Este archipiélago esta compuesto por 33 atolones (islas coralinas oceánicas), de los cuales solo 20 de ellas están habitadas, y el total de su extensión no supera al de Londres o ciudad de México.

#GeneraciónBurbujas #EntendidoYanotado #AnoNuevo2023 #FelizMartesATodos

El primer país en gritar “¡Feliz Año Nuevo!” será Kiribati, mejor conocida como la Isla de Navidad. Mientras que el último en disfrutar de las campanadas será Estados Unidos.

🥳🎆🔔🥂 pic.twitter.com/3cIYCRe6ME — Burbujas (@OficialBurbujas) December 27, 2022

Kiribati es un paraíso para los amantes de la pesca y el buceo. Ya que aquí encuentran un universo lleno de color entre sus barreras de coral. Por otro lado, los visitantes pueden realizar diversos deportes acuáticos y tours por los bosques y lagunas.

El clima es muy cómodo para el turismo, siendo de tipo tropical. Las temperaturas a lo largo del año son cálidas y el aire es húmedo. Los habitantes de Kiribati hablan un dialecto micronesio aunque emplean comúnmente el inglés para todo lo oficial, según informa National Geographic en Español.

Una isla que tiende a desaparecer

Este país con una superficie de 642 kilómetros cuadrados y con cerca de 100 mil habitantes concentrados mayormente South Tarawa, su capital, es un archipiélago amenazado por el cambio climático. El nivel del mar poco a poco va aumentando, llevándose consigo algunos islotes y obligando a que los pobladores emigren hacia la capital.

De hecho, Tarawa Sur aumentó su población de un poco más de 1.600 personas en 1947, a más de 50.000 en la actualidad. El éxodo de tanta gente a esta ciudad del país se debe principalmente a que otras islas de la nación se volvieron inhabitables, por la subida incontrolable del nivel del mar, según Semana.

Play

Kiribati: Battling for Survival (Rising Sea Levels) Kiribati risks becoming the first country to lose its land territory to climate change, as sea levels rise. Supported by the UN Office for Disaster Risk Reduction, Kiribati's people are working to protect their islands, planting mangroves and preserving the shoreline. FOOTAGE:ETHAN FILMS ON BEHALF OF UNDRR. UN in Action: UNIA 1644 2020-11-07T09:00:09Z

De otro lado, el último lugar en celebrar la llegada del nuevo año 2023 será Samoa Americana, último de los catorce territorios no incorporados de los Estados Unidos y que está bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.

Este lugar se encuentra al oeste de las Islas Cook, a dos mil kilómetros de Nueva Zelanda y a siete mil 800 de San Diego, California.

Primeros países en recibir el año nuevo 2023:

• República de Kiribati (Oceanía)

• Islas Chatham (Nueva Zelanda)

• Fiyi y Tonga Rusia

• Isla Norfolk (Australia)

Últimos territorios en recibir el año nuevo 2023:

• Isla Baker e isla Howland (Estados Unidos)

• Niue ( territorio insular en el océano Pacífico sur)

• Tahití (Polinesia francesa)

• Islas Pitcairn (Territorio británico)

• Isla Revillagigedo (México)

Año nuevo en otros países

No todos los países reciben el año nuevo al mismo tiempo, pues algunos por religión o cultura (entre otras razones), no celebran la llegada del Año Nuevo el 1 de enero. De acuerdo con el portal El Caribe, estos son:

• China: Se celebra el Año Nuevo en la Fiesta de la Primavera. Los chinos reciben el año nuevo el primer día del mes lunar y en 2023 se celebrará el 22 de enero y será el año del Conejo.

• Arabia Saudita: En este país no celebran el Año Nuevo el 1 de enero por razones políticas, pues el gobierno prohibió cualquier tipo de celebración que tenga que ver con el fin de año.

• India: Este país no celebra el Año Nuevo el 1 de enero. Por lo general su celebración ocurre entre octubre y noviembre y tiene una duración de cinco días.

• Irán: Se inicia con el equinoccio de primavera, es decir, para el 20 de marzo del 2023.

• Israel: Acá se presenta entre septiembre y octubre, pues en la judía se cree que estas fechas coinciden con el mes en el que Dios creó al mundo.

Play

Así recibieron el AÑO NUEVO en diferentes partes del MUNDO (01/01/22) | EL PAÍS Recorrido por los espectáculos de fuegos artificiales, luces y campanadas para recibir el año 2022 en diferentes ciudades del mundo. Suscríbete a nuestro canal: cort.as/yI0n Visita elpais.com Más vídeos de EL PAÍS: cort.as/YGC9 Síguenos en Facebook: facebook.com/elpais Twitter: twitter.com/el_pais Instagram: instagram.com/el_pais #elpais #añonuevo #2022 2022-01-01T01:19:56Z

LEER MÁS: Corte Suprema de EEUU mantiene el Título 42 que permite deportar migrantes