Annie Knight hospitalizada tras mantener relaciones con 583 hombres en seis horas

Durante los últimos días se conoció la noticia de que la influencer y modelo australiana de de OnlyFans, Annie Knight de 27 años de edad, tuvo que ser hospitalizada luego de que tuvo relaciones sexuales con 583 hombres en un mismo día, así lo reportó el medio Us Weekly.

De acuerdo con información de medios de entretenimiento, Annie Knight residente de Gold Coast en Queensland, decidió llevar a cabo este reto para su página de contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans, debido a que se dedica a publicar este tipo de videos para sus seguidores. Pero en esta ocasión, la chica, quien es conocida como la mujer más sexualmente activa de Australia, tomó el riesgo de llevar a cabo esta maratón sexual, el cual estuvo organizado y planeado de manera que los hombres fueran pasando por grupos.

“Obviamente, tuve que pagar al camarógrafo, asistentes, fotógrafo, seguridad, el alquiler del local, condones, pasamontañas, las pulseras… fue muchísimo. En total, fueron 10.000 dólares. Pero yo pensaba: ‘583, chicos, ¿se imaginan todos los vídeos que voy a poder publicar?’. Recuperaré ese dinero diez veces más, ojalá más”, dijo la joven en el episodio del 21 de mayo de su podcast Unhinged.

Luego de realizar el reto viral de tener sexo con 583 hombres en seis horas, la chica compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, que había tenido que ser hospitalizada según lo dicho por ella misma, por unos fuertes dolores menstruales y exceso de sangrado, según reportó el medio People.

“Hospitalizada después de estar con 583 (hombres) en un día. No estaba en mi carta de bingo para este 2025. No estoy muy bien, he estado sangrando mucho desde el desafío. El Domingo todo fue bien, pero al día siguiente tuve mucho sangrado, cosa que no debería pasarme porque uso métodos anticonceptivos. Me preocupé un poco pero decidí esperar y ver qué pasaba”, fueron sus palabras al medio Perth Now.

“El pronóstico es bueno, y parece que tendré que tomarme una semana libre, intentar relajarme un poco, tomar el sol, simplemente relajarme un rato. Pero definitivamente estaré bien. No voy a dejar que esto me detenga”, finalizó diciendo.

Finalmente, cabe mencionar que para el reto Annie Knight aseguró que más de 2000 hombres se postularon para participar del video y que quedó sorprendida de la cantidad de personas que llegaron el día del casting.

“Muchos me enviaron mensajes diciendo: ‘Muchas gracias por lo de hoy. Fui la número 206, o algo así’, y estaban muy agradecidos por la oportunidad. Después revisé mis mensajes directos; quería responderles a todos, porque yo también lo agradecía. Fue increíble la cantidad de chicos que se presentaron. Y tuve chicos que condujeron seis horas para estar allí. Tuve chicos que volaron al estado solo para estar allí en el evento, y luego volaron directamente a casa. Fue una locura”, dijo en declaraciones citadas por toofab.com

