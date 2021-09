Aniversario 9/11: Versículos de la biblia para compartir

Hoy se celebra el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se cumplen 20 años del fatídico día en que un grupo de terroristas acabo con las ilusiones y proyectos de vida de cientos de ciudadanos estadounidenses, del mundo entero, y de sus familias.

Nueva York, la cosmopolita y pujante ciudad fue la cara ante el mundo de los actos más crueles que los extremistas de Al Qaeda pudieran cometer en contra de una nación. Apoyados en un razonamiento político de venganza, y de fundamentos religiosos contrarios a los designados por su “Alla”, no les importó ocasionar una herida mortal, una herida que a pesar de transcurridos todos estos años logro lentamente cicatrizar, pero que nunca se borró.

Esos momentos de dolor, de desesperanza, de desconsuelo, y de furia por lo sucedido en aquel 11 de septiembre de 2001, solo los pudo soliviar la fuerza y el apoyo de Dios. No importó cuan alejados estuvieran de él en ese momento. Solo este ser supremo e infinitamente bondadoso logró cobijar con su presencia a tantas almas necesitadas de él.

A través de su palabra sacó de ese sórdido momento a los Estados Unidos y sus ciudadanos, y les dio la claridad para seguir más fortalecidos recorriendo la vida; una vida que el creo maravillosa para que, a pesar de los malos momentos, la vieran con esperanzas en una nueva puesta de sol.

Así que, para conmemorar este 11 de septiembre, y compartir tus sentimientos en la palabra divina, te dejamos estos veinte pasajes bíblicos, para que los compartas como muestra de solidaridad y unión con los seres más especiales de tu vida.

Versículos para compartir en el vigésimo aniversario de los atentados del 9/11

1. “Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos” – Hebreos 4:16

2. “Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad; por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Dichosos todos los que en él esperan!”

3. “Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados”.

4. “Bien los recuerdo, y mi alma está abatida dentro de mí. Sin embargo, esto me recuerda y por lo tanto tengo esperanza: debido al gran amor del SEÑOR no nos consumimos, porque sus compasiones nunca fallan. Son nuevas cada mañana; grande es tu fidelidad”. -Lamentaciones 3:20-23

5. “Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y verdad van delante de tu rostro.” – Salmos 89:14.

6. “El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere”. – Proverbios 14:32

7. “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”. – Apocalipsis 21:8

8. “Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento”. – Salmos 23:4

9. “Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y {os} afirme en toda obra y palabra buena”. – Tesalonicenses 2:16,17

10. “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren”. – 2 Corintios 1:34

11. “(El Señor) restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas”. – Salmo 147:3

12. “El señor esta cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido”. – Salmo 34:18

13. “Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia”. – Salmo 46:1

14. “Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar; un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir; un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto…” – Eclesiastés 3:1-4

15. “El justo perece, y a nadie le importa; mueren tus siervos fieles, y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz; hallan reposo en su lecho de muerte”. – Isaías 57:1-2

16. “El gran amor del señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!”. – Lamentaciones 3:22,23

17. “Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él”. – Tesalonicenses 4:13-14

18. “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición”. – Génesis 12:2

19. “Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará”. – Deuteronomio 31:6

20. “Porque Dios «pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras”. – Romanos 2:6



