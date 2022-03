Tres mujeres animaran la ceremonia de los Oscar ¡Conócelas!

La 94.º edición de los premios Oscar, que se celebrará este domingo . Volverán al Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia será amenizada por un trio de mujeres y es que podremos disfrutar del talento de las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.





Oscars 2022 – Hosts Promo Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes discuss hosting the 94th Academy Awards in a new ad for the 2022 ceremony. Follow TVLine on… Twitter: twitter.com/tvline Facebook: facebook.com/tvline Instagram: instagram.com/tvline 2022-03-09T01:08:27Z

La edición del 2022 de esta premiación será la primera en que tres mujeres sean quienes conduzcan el evento que premia lo mejor del séptimo arte. Además,recordemos que la ceremonia llevaba tres ediciones sin conductor.





Oscars 2022 with Wanda Sykes, Amy Schumer and Regina Hall (Behind The Scenes) Wanda Sykes, Amy Schumer and Regina Hall are chatting exclusively with us about hosting the 94th Academy Awards and their plans during the LIVE broadcast. Check out Wanda, Amy and Regina in this hilarious interview! Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes will host the 94th Oscars®, show producer Will Packer announced today. This will… 2022-03-17T17:03:26Z

Los organizadores han recuperado la figura del presentador, pero multiplicada por tres en forma de las mejores cómicas Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall. El último anfitrión de los Oscar fue el comunicador Jimmy Kimmel, en el 2018. También la fórmula cómica ha estado en el escenario cuando Ellen DeGeneres repartió pizzas y convirtió un tuit en el más compartido de la historia.





Amy Schumer, Wanda Sykes And Regina Hall Prep For Oscars After three years of host-less Academy Awards, Amy Schumer, Wanda Sykes and Regina Hall share how they're preparing to take the stage as co-hosts of this year's Oscars. #Oscars #AmySchumer #WandaSykes #ReginaHall #AcademyAwards SUBSCRIBE to our channel: youtube.com/user/ETCanadaOfficial FOLLOW us here: etcanada.com Facebook: facebook.com/etcanada Twitter: twitter.com/etcanada Instagram: instagram.com/etcanada TikTok: tiktok.com/@etcanada 2022-03-20T17:10:59Z

Los bajos puntos de audiencia buscaron que este año la academia tuviera una estrategia para captar al público. En un pequeño clip transmitido por la cadena televisora abc, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes coincidieron en que debían hacer su trabajo “mejor que los otros conductores” en los Premios Oscar 2022, pero luego de admitir que se trataba de una competencia, se percataron de que en realidad no recordaban a sus antecesores ya que los tres años de presentaciones se habían pasado sin que pudieran percibirlo, así que se proclamaron “ganadoras”.





Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes Talk About Hosting "The Oscars" – The Oscars on ABC The hosts of the 94th Oscars, Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes, talk about hosting the big night. Don't miss "The Oscars" LIVE SUNDAY MARCH 27 8e/5p on ABC! 2022-03-25T00:37:10Z

Esta no es la primera vez en que tres personas conducen la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, sin embargo, las tres actrices sí son pioneras como mujeres al frente de la conducción.

La dinamica de la premiación

Además, se entregaron detalles de cómo funcionará la dinámica. Según se reportó, la ceremonia se dividirá en tres partes y cada una de las animadoras tendrá su propio segmento. Así, no estarían juntas animado, sino que se irían turnado a lo largo de la noche.

Lista de presentadores de la ceremonia





Los presentadores de los premios Oscar 2022 que acompañaran a las conductoras estelares Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes son:

Josh Brolin

Jacob Elordi

Jake Gyllenhaal

Jason Momoa

JK Simmons

Sean “Diddy” Combs

Kevin Costner

DJ Khaled

Woody Harrelson,

Tony Hawk,

Anthony Hopkins

Samuel L. Jackson

Daniel Kaluuya

John Leguizamo

Simu Liu

Rami Malek

Shawn Mendes

Bill Murray

Elliot Page

Tyler Perry

Chris Rock

Kelly Slater,

Wesley Snipes

John Travolta

Shaun White





CODA: Award Acceptance Speech | 28th Annual SAG Awards | TNT CODA takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. #TNT #SAGAwards #CODA SUBSCRIBE: bit.ly/SubscribeTNT Download the TNT App: bit.ly/1GcZDJb About the Annual SAG Awards: The only televised awards shows to exclusively honor performers, the Screen Actors Guild Awards ® presents 13 awards for acting in film and television in… 2022-02-28T04:26:17Z

La representación latina dirá presente con el actor mexicano Eugenia Derbez el cual forma parte del reparto de una de las películas nominadas de la noche “Coda”, durante la presentación musical el cantante Sebastian Yatra cantará el tema de la película “Encanto”, desde AhoraMismo enviamos todos los mejores deseos a los nominados de la noche.