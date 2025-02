Murió Miss Mundo 2017 tras dar a luz a su segundo hijo

El mundo del espectáculo y entretenimiento se encuentra conmocionado por la repentina muerte de la reconocida actriz y Miss Mundo 2017, Angy Morad, quien lastimosamente perdió la vida el pasado viernes 14 de febrero de 2025 a la edad de 33 años, luego de que se presentarán diversas complicaciones con su segundo embarazo, así lo reportó el medio Diario AS.

De acuerdo con información de Univision, la muerte de la modelo fue confirmada por la madre de la mujer, Annie Orfali, quien por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, dio a conocer la triste noticia.

Según ella, Angy Morad falleció luego de una pulmonía mal tratada, por le medio que tenía de tomar medicamentos pues se encontraba embarazada, y decidió preservar la salud de su bebé.

En su emotiva publicación la mujer escribió:

“Mi hija solo tenía inflamación y le hicieron pruebas en Líbano, no había virus, pero tenía miedo de tomar la medicina. Eso se convirtió en una fuerte infección, descuidó su salud. Ella y su hijo merecen todas las buenas oraciones porque fallecieron”, confirmando que el bebé también murió.

“Te has ido al cielo. Hace 40 días lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte, que Allah se apiade de ti y que tu tormento sea un descanso para tu alma, mi ángel. Mi hija solo tenía inflamación, gente, y le hicieron pruebas en Líbano. No hubo virus, pero tenía miedo de tomar medicamentos”, por lo cual “se convirtió en una fuerte infección. Descuidó su salud”, añadió.

En cuanto al esposo de Angy Morad, el hombre Samer Hakky también se pronunció por medio de sus redes sociales, en donde aseguró que su esposa era la mujer y madre más cariñosa de todas, pues la pareja tenía una niña de cuatro años, llamada Mabella, y esperaban por su segundo bebé.

“Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te has convertido en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su paraíso. Pertenecemos a Dios y a él volvemos”, escribió en sus redes, las cuales ahora son privadas.

¿Quién era Angy Morad?

Angy Morad nació en el año de 1992 y era una joven originaria de Damasco, Siria, quien se destacó en el mundo del entretenimiento desde muy temprana edad, pues en el año 2008, ella incursionó n el mundo de la televisión, participando en producciones como ‘Al Gharib’ y ‘Baqaa Daw 13’. Luego de eso, estudió y se graduó del Instituto de Artes Dramáticas. Para el año 2017 fue coronada Miss Mundo Asia y allí ganó fama internacional, según La Nación.

