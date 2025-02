¿Angélica Rivera y Diego Klein, 19 años menor, enamorados?

La noticia corrió como pólvora cuando la revista Caras reportó que la ex primera dama de México, Angélica Rivera, mantenía un romance con el actor Diego Klein, 19 años menor que ella. Resulta que La Gaviota regresó a la actuación de la mano de Klein, y juntos protagonizan la novela Con esa mirada.

Algunos medios reportaron que la pareja está feliz. “Al parecer, para la pareja la diferencia de edad no ha sido ningún problema, pues aunque ella tenga 55 años y él 36, aseguran estar muy contentos juntos, pues en recientes declaraciones de gente de producción de la nueva telenovela, aseguraron que ambos tienen muy buena conexión”, reportó Telediario.

Angélica Rivera y Diego Klein reaccionaron a la publicación de Caras

Diego publicó en sus redes lo siguiente sobre su relación con Angélica Rivera.

Cuando crees que ya el mundo no te puede sorprender… ¡te sorprende!

Ayer, como una bomba, salió por todos lados que mi compañera de la serie Con esa misma mirada, Angélica Rivera y yo tenemos una relación de pareja, fuera del ámbito del set. Me quedé helado pues ESTO NO ES VERDAD.

Angélica Rivera es la mejor compañera de trabajo que he tenido en mi vida y lo digo haciéndome responsable 100% de estas palabras. Vivimos un proceso maravilloso en la serie: de parte de los dos hubo un compromiso absoluto, un gran respeto y amor hacia la historia que íbamos a realizar. Esta complicidad profesional, que fuimos construyendo en el trabajo diario permeó todo el tiempo, y yo también creo que redundó en beneficio directo en la historia que estábamos contando. Y, como sucede en la vida en general cuando uno comparte una pasión profesional, nuestra amistad y cariño se fue fortaleciendo.

La historia que contamos es una historia de amor que atraviesa todo tipo de obstáculos y paradigmas. Nuestra misión fue contar esta historia de la mejor manera… y lo hicimos. Quedó una historia preciosa entre Eloísa y Pablo Casas. Y como una buena historia de amor, generará conversaciones y reflexiones a los ojos de la actualidad.



Ahora bien, aclaro que mientras este proceso sucedía, lo único que se formó entre nosotros fue una amistad increíble y una profunda admiración por el trabajo que cada uno estaba realizando.

Y si compartimos algún amor, es por esta serie que pronto podrán disfrutar y que, como pueden ver, ya está haciendo que se hable de temas importantes.

¡Nos vemos en el estreno de Con esa misma mirada!

Angélica también reaccionó a la noticia.

¡¿En serio Caras?! ¿Un photoshoot es igual a noviazgo? Si esas fotos profesionales son su evidencia de un romance, la verdad ya hay muy poco que decir.

Y me dan ganas de reír porque ies más que evidente que son fotos de dos actores haciendo su trabajo! Pero la realidad es que no río porque el tema es muy serio. Sobre todo porque ayer en su comunicado amenazante siguieron utilizando la palabra noviazgo que es mentira, y además, usaron el bajo recurso de apelar al empoderamiento femenino para lastimarme e indirectamente llamarme mentirosa. ¡Las mujeres no tenemos que dar explicaciones! No tenemos que justificar con quién bailamos, con quién brindamos, con quién andamos o a quién besamos.

Porque incluso sí personas dicen que nos vieron “cariñosos” y eso fuera verdad, eso no no lo haría mi pareja, ni quisiera decir que mi amor le pertenece, porque iNo somos propiedad de nadie, ni debemos dar explicaciones por vivir!

Por lo tanto Caras, no debo darte explicaciones ni del contexto ni del uso de esas preciosas fotos promocionales que burdamente para ustedes significan noviazgo. Ya no insistan y acepten, porque afortunadamente estoy notando algo de sensatez en su actuar, abiertos al diálogo, alabando el gran trabajo que hicimos, y al haber cambiado los textos de sus publicaciones digitales para que la calumnia no fuera aún mayor (como yo sí lo evidencio en mis siguientes publicaciones), percibo algo de arrepentimiento en su texto de la página y es humano equivocarnos. Por lo que de corazón les digo que no hay rencor. También en mis historias les dejo el resto de las fotos para que las disfruten.

Y mujeres: si bien la libertad no se pide, se vive, este próximo mes de la mujer hagamos ruido, pero sobre todo, vivamos día a día sabiendo que nadie puede decirnos cómo comportarnos y cómo

expresar nuestra libertad.

Angélica Rivera.

La revista Caras respondió

Según dice la revista Caras, La Gaviota se enamoró de Klein durante las grabaciones de la serie Con esa Mirada, que se estrenará el próximo 21 de marzo por ViX, donde el romance entre ambos será evidente.

Después que Angélica Rivera negará lo que publicó la revista, Caras defendió su investigación periodística y advirtió que publicarán mayores evidencias del noviazgo de los actores.

“Lamentamos mucho que la destacada actriz prefiera negar la realidad en un momento en el que debería empoderarse a la mujer”, afirmó Caras en sus redes.