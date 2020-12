¿Angélica María tuvo algo con Armando Manzanero?: [VIDEO]

El mundo de la música romántica está de luto, tras el fallecimiento del maestro Armando Manzanero, reportada el lunes pasado.

Y a las manifestaciones de tristeza y de dolor por parte de miles de fans del cantautor se sumó la de Angelica María, reconocida amiga del cantante, quien aseguró estar destrozada por la partida del gran maestro, nacido en Yucatán.

La legendaria actriz habló sobre la muerte de Manzanero en una entrevista compartida por el periódico La Opinión, y allí dejó ver el inmenso dolor que tiene.

“Es un trancazo, ha sido una bomba que me oprime el pecho y no me siento bien”, comentó la estrella del cine de 76 años.

ANGELICA MARIA y ARMANDO MANZANERO "Me gustas" Audio renovadoClip de la película "Corazón Contento" o "Somos novios" (según donde se haya proyectado) Intérpretes: Angélica María y Armando Manzanero Año 1969 2020-04-05T15:42:58Z

La madre de Angélica Vale confesó que conoció al intérprete de “Somos novios” cuando ella apenas tenía 17 años, y desde entonces se creó entre los dos una estrecha relación en la que el fallecido maestro le mostraba todas sus composiciones.

“Mi madre, que era productora de cine, cuando conoce a Armando, y oye sus canciones… Se puso a cantar y nosotras nos enloquecimos: ‘Voy a Apagar la Luz’… Pues mi madre las metió al cine, ella fue la primera en poner temas de Armando Manzanero en el cine, la primera en apoyarlo y en creer en él, y pues yo también”, dijo la estrella mexicana. “Además hacíamos las películas, a veces ella las producía y yo las actuaba. Siempre yo decía si no van canciones de Armando Manzanero yo no hago la película”.

Así se DESPIDIÓ Angélica María de ARMANDO MANZANEROAmbos cantantes tuvieron una relación de amistad que duró muchos años 2020-12-28T22:16:02Z

Angélica María recordó que Manzanero y ella hicieron después una dupla musical, en la que el compositor yucateco le tocaba el piano y lo describió como su gran amigo.

“Después te das cuenta, con los años de quién fue tu amigo, de quién no, de quién te ayudo, quién no, Armando era mi pianista de todas las giras que hice al principio… Yo pegué durísimo antes de que él pegara, antes de que él triunfara, y era el pianista de muchos otros artistas, pero entonces nos fuimos de gira a tantos lugares… Nos fuimos de gira a Centro, Suramérica, Estados Unidos”, recordó la protagonista de la película “Me quiero casar”, aclarando si hubo algo entre ellos más allá.

Angélica María recuerda su primer éxito de Armando Manzanero – Por las MañanasLa cantante Angelica María recuerda la canción que grabó de Armando Manzanero a quien calificó como un excelente compositor Suscríbete aquí: http://bit.ly/2aXfDay Síguenos en: Facebook: http://bit.ly/2aEpOvE Twitter: http://bit.ly/2apvcm4 Flipboard: https://flipboard.com/@TelevisaNews 2020-12-28T18:41:10Z

““Yo creo que debo haberle gustado, yo era una niña muy bonita, debo haberle gustado a Armando y las primeras canciones, a lo mejor, medio me las dedicó, pero nunca se atrevió, nunca hubo nada de eso, siempre fue una persona muy discreta, pero enamorado…”, dijo la actriz. “Llegaba y le decía: ‘y bueno que canción trae, y ¿para quién es esta?’… ‘Eso es un secreto’, me decía, siempre era un secreto, siempre fue un secreto, nunca me dijo para quién era nada, pero le conocí todas sus canciones. Antes de que salieran, antes de que las grabara”.

La querida estrella mexicana concluyó afirmando que con Manzanero forjaron una intensa y bella amistad.

“Él trabajó conmigo muchísimo, nuestra amistad fue muy grande, sobre todo fue amistad de trabajo, que es la amistad que dura más, a la gente de tu trabajo es a quien ves más que tu familia”,dijo Angélica María. “Él llegaba a su trabajo profesional, pero nunca dejaba de ser simpático, tenía mucho sentido del humor, de todo se burlaba, de todo. Un día estaba yo furiosa y él me dijo: ‘¿así quiere que me casé con usted?, ¿está usted loca niña?’… Esto ya se quedó, se quedó para siempre, entonces, cada vez que nos veíamos nos decíamos eso, porque fue una broma que se quedó, y verdad que se me quitó lo enojada y no tuve más remedio que morirme de la risa”.

