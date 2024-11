¿Ángela Aguilar fue amante de Christian Nodal?

Tras las declaraciones dadas en el podcast PLP del canal de YouTube Luzu TV por la ex pareja de Christian Nodal, Cazzu manifestando todo lo que paso con su separación y las circunstancias en que se dio esta, el intérprete mexicano salió en su red social de Instagram bastante enojado para defender a su actual esposa Ángela Aguilar.

Las declaraciones que hicieron que Christian Nodal apareciera el pasado jueves 31 de octubre de 2024 desmintiendo lo dicho por la argentina y madre de su hija, fue el hecho de que esta dijera que en el tiempo que ellos estuvieron juntos, él llevaba una doble vida, y que además Ángela falto a la verdad al decir que ella estaba al tanto de la nueva relación que había entablado con Nodal.

“Se dijo que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen de una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta. Se sugiere que yo fui parte del plan. Es mentira”, fueron las palabras de Julieta Emilia Cazzuchelli.

Cazzu pasados cinco meses de que la pareja contrajera nupcias, señaló que ya era tiempo de hablar. “Mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente y yo guardaba silencio, me refugiaba en mi círculo, seguía con mi trabajo y cuidaba a mi hija”, revelando que se enteró de la relación en el mismo momento que lo conoció todo el mundo. “Fue una gran sorpresa, no hice nada al respecto, simplemente lo acepté”.

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar: “No fue mi amante”

El intérprete de música regional mexicana negó en su video en vivo haber tenido una relación clandestina con su esposa para que fuera catalogada como su amante, y pidió respeto hacia ella, según El Tiempo.

“De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, (yo) jamás fui infiel, jamás le haría eso a Ju… jamás se lo hice”, declaró. “Mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante, mi esposa es un mujerón, que no tienen ni idea, ni idea del mujerón que es, un hogar sólido nunca se rompe, vuelvo y repito, nadie se nos metió”.

Nodal señaló que el fin de su relación con Cazzu se dio en buenos términos, que inclusive él le informó a ella de que el amor se había acabado y quería salir con alguien más, que lo mejor era sacar un comunicado en donde se informara a sus seguidores de la separación.

“A ella se le avisó: ‘Ya no siento amor, ya se terminó’. Le dije saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto (con Ángela)”, precisó el cantante, reafirmando su versión de los hechos.

Christian Nodal dijo que inclusive Cazzu se negó en un primer momento a hacerlo, pero que después cedió para evitar que se diera toda una ola de rumores y especulaciones.

“Ella sabía que estaba con Ángela, yo le pedí: ‘Oye, ¿puedes salir a decir que no fui infiel’?, y ella me dijo: ‘No, porque yo no estoy segura’. Esperaba una cordialidad”, comentó Nodal, lamentando la falta de apoyo de su expareja.

El intérprete de “Adiós Amor”, reitero su fidelidad a la madre de su hija Inti, y que nadie destruyo el hogar. “Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones es algo feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no”, dijo según Los 40.

El cantante concluyo su video diciendo que ya es hora de parar con el tema, y que no se va a referir más sobre esto. Enfatizo en el respeto y el cariño que le tiene a Cazzu como madre de su hija Inti, y por último destaco la gran mujer que es Angela y de lo bien y feliz que está en su matrimonio.

“Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No voy a volver a hablar del tema… jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, mi consciencia está limpia”, concluyó, dejando claro su compromiso con su actual esposa y el deseo de poner fin a la polémica.

