Asesinan al productor de reguetón Ángel Manuel Díaz Ramírez

Durante la madrugada de este lunes 18 de noviembre de 2024, se conoció la lamentable noticia del asesinato a tiros del productor musical, Ángel Manuel Díaz Ramírez, mejor conocido como “Goldi”, quien perdió la vida a la edad de 25 años, en Puerto Rico, así lo informó People en Español.

De acuerdo con El Espectador, el productor de reguetón y también DJ, se encontraba al interior de su automóvil, mientras estaba frente a un restaurante de comida ubicado en Caguas, en Puerto Rico.

En ese momento, Ángel Manuel Díaz Ramírez, ubicado en el autoservicio de un Burger King en el centro comercial Shops at Caguas a eso de las 2:40 am, fue interceptado por varios hombres, quienes intentaron robarle su camioneta Toyota Tacoma. “Goldi” se enfrentó a los ladrones con su arma de fuego, la cual tenía licencia para portarla, pero no pudo contra los ladrones, quienes armados con rifles AK-47, fue atacado a balazos.

Investigan si Ángel Manuel Díaz Ramírez, conocido como "Goldi", fue ultimado en un intento de “carjacking”. https://trib.al/kMvzYbo Publicado por Telenoticias PR en Lunes, 18 de noviembre de 2024

Tras el caso de asesinato, las autoridades detuvieron a dos hombres sospechosos en el caso. El primero un joven de 17 años de edad, y otro, identificado como Frankie Melecio Laboy, de 46 años. De igual manera, según los medios locales, un tercer sujeto llamado Yadniel Alberto Maldonado Berríos, de 19 años, se entregó voluntariamente, pero los oficiales de policía buscan a un cuarto hombre no identificado.

👮‍♂️ El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó que el tercer implicado en el asesinato de Ángel… Publicado por Jay Fonseca en Martes, 19 de noviembre de 2024

A raíz del conocimiento de su muerte, varios colegas y amigos de Ángel Manuel Díaz Ramírez, se pronunciaron en redes sociales, expresando sus condolencias en este difícil momento.

“Papi, te voy a extrañar tanto. Esta me terminó de destrozar el corazón. Eras lo más puro que podía ser un ser humano. Pienso en ti y se me cae el mundo, Goldi. De mi parte y de tus amigos y hermanos de la vida, a tu familia nunca le faltará nada mientras yo respire. Te adoro, Goldi. Que descanses en paz. Gracias por ser parte de mí. Hoy perdí al mejor amigo, productor, DJ, hijo y hermano del mundo. Tú eres el tipo. Vuela alto, mi Goldi”, escribió el reguetonero Nío García.

En la misma vía, el productor Raphy Pina, expresó: “Lo lamentamos Hermano. Que frágil se sigue poniendo el mundo”.

