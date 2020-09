Ana Patricia Gámez anuncia el nuevo reto en su carrera: ¿qué hará la mexicana?

View this post on Instagram

Mis amores, estoy feliz de compartirles esta receta de #MenuUrbano que me quedó deliciosa 🙌. No es por nada pero, está tan rica que me comí 4 tostadas 🤣. Me encantaría que ustedes también la preparen y me compartan sus fotos para poder verlas en #MenuUrbano. Aquí les dejo la receta paso a paso o en PorkEsSabor.com. ¡Estoy segura que les va a encantar! @PorkEsSabor Ad TOSTADAS DE TINGA DE CERDO Ingredientes: Espaldilla de cerdo (cerdo, con o sin hueso, cortada) Cebollas Cabeza de ajo Diente de ajo Chile verde Chile chipotle en salsa de adobo, enlatado Puré de tomate Sal y pimienta Orégano Aceite Tostadas Aguacate En una olla grande ponemos a cocer la carne de cerdo en pedazos, junto con una cebolla, una cabeza de ajo entera, un chile verde y sal al gusto. Lo dejamos a fuego alto hasta que hierva y después bajamos un poco la lumbre. Tarda aproximadamente 1 hora hasta que la carne de cerdo se ablande. Ya que esté lista la sacamos y esperamos que se enfríe un poco para desmenuzar muy bien la carne, le quitamos la piel y los huesos. El caldo lo vamos a usar para bañar la carne de cerdo. En una licuadora lo colamos para que no se vaya ningún residuo y agregamos 2 latas chicas de puré de tomate, chile chipotle al gusto porque dependiendo la cantidad es lo que le da el sabor picante, agregamos pimienta, orégano y licuamos bien. En un sartén grande sofreímos las rodajas de cebolla con aceite y ajo y ya que estén listas agregamos lo que licuamos. Cuando empiece a hervir ponemos la carne dentro y tapamos, lo dejamos a fuego lento poco tiempo para que la carne de cerdo absorba el jugo. Para finalizar servimos la carne de cerdo sobre las tostadas y agregamos rodajas de aguacate encima. ¡Todo listo para disfrutar!