Ana Jurka se despide de su nuevo show tras salir de Telemundo

Ana Jurka dejo un “gran vacío” entre los televidentes cuando se fue de Telemundo. Luego muchos se alegraron al verla regresar como presentadora del show Am/Pm de Lubox TV. Pero a tres meses del estreno de este nuevo proyecto de Quique Usales, quien también salió de Telemundo, Yurka anunció su salida. Su último día es este miércoles 21 de mayo.

La presentadora nicaragüense anunció entre lagrimas su salida el pasado lunes. “Es mi última semana en Lubox. Para hacer el cuento largo, corto, tengo que enfocarme en otras cosas, otros proyectos, mis proyectos personales, otras cositas. Eventualmente, cuando sea el momento correcto, podré anunciar, pero…”, dijo Yurka.

Ella también dejo claró que su salida se da en un momento importante ya que el proyecto de Usuales a penas está empezando y se está colocando al gusto de la audiencia. “La hemos pasado tan bonito. Lo único que me chin$@ es que me estoy yendo en el momento que está poniéndose 10 veces mejor porque, así como lo dije desde el día uno y lo decreté del primer día que vine en mis oraciones, esto va a ser un exitazazo y lo vemos en los comentarios de la gente que cada día se une más a la conversación”, continuó Yurka.

Ana Yurka no fue la única que no pudo contener las lagrimas. Usuales también se quebró al escuchar a su compañera y también le dedicó unas palabras. “Entendemos que siempre que viene conviene y sabemos que lo que viene para ti va a ser lo mejor, entonces más allá de extrañarte y que, obviamente, se nos parte el corazón, sabemos que te va a ir muy bien porque te lo mereces”, expresó Usuales. “Gracias porque te rompiste cuando empezamos de cero, que no teníamos ni cuatro followers, te pusiste el canal al hombro. Sabemos que tú eres una profesional, espectacular por eso yo te elegí y sabía que cuando iba a hacer este show, sabía que lo tenía que hacer contigo”.

Desafortunadamente no se sabe en qué proyecto estará trabajando Ana Yurka. Ella prometió compartirlo cuando sea el momento indicado. Así muy pronto nos vamos a enterar. Hasta ahora solo se sabe que la Copa Oro empieza el 15 de junio hasta el 7 de julio. También el Mundial de Clubes que inicia el 15 de junio. Y Ana Yurka continua siendo una experta en el mundo del deporte.

Por cierto, Ana Yurka tiene su propio canal en YouTube, donde habla de deporte.