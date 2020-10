Ana Bárbara recuerda de forma emotiva a familiar ¿De quién se trata?

El pasado fin de semana, la súper estrella de la música mexicana, Ana Bárbara, compartió con sus fanáticos y seguidores en su perfil de Instagram un momento muy íntimo y emotivo al recordar a su hermana fallecida, Marissa Ugalde, quien cumplía aniversario luctuoso.

¿Cómo murió Marissa Ugalde?

Marissa Ugalde, hermana menor de Ana Bárbara, murió a los 26 años de edad en un aparatoso accidente automovilístico. La tragedia que enlutó a la familia de la cantante ocurrió en octubre del año 2001, exactamente hace 19 años.

Desde que esto sucedió, la huella que dejó en la llamada “Reina Grupera” es evidente, puesto que siempre comparte mensajes para la memoria de Marissa, asegurando que si bien ya no está con la familia, siempre la acompaña; “Hoy eres espíritu, alma, inspiración, desde que te fuiste te he llorado tanto, pero para mi consuelo, estás presente en mi música”, ha compartido en sus redes sociales la reconocida intérprete.

Ana Bárbara contó en el programa “Historias Engarzadas” de TV Azteca, que estaba en uno de sus ensayos, cuando de pronto, recibió una llamada telefónica de su mamá para darle la noticia de la muerte de su hermana Marissa. “Cuando mi mamá me dice, ‘Marisa’, le dije: ‘¿Marissita?’, me respondió: ‘no, Marissa tu hermana…se mató”. Al poder creer que su hermana menor había fallecido, su mamá le dijo:

Sí hija, Marissa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vénganse despacito porque no quiero perder otro hijo.

También contó el momento cuando se reunió con sus otros hermanos, tras recibir la lamentable noticia de la muerte de su hermana Marissa:

“Salí de mi casa, pasé por Lula y el primer abrazo fue de ‘te amo con toda mi vida, estamos fracturados, devastados pero vamos a besar y a abrazar a mi mamá’, y así nos fuimos los cuatro: Lula, Kely, Antero y yo, nos íbamos dando la mano todo el camino y sin creer lo que estaba pasando”.

Así recordó Ana Bárbara a su hermana a los 19 años de su muerte:

Con un sentido video montaje lleno de imágenes de su hermana, Ana Bárbara compartió el siguiente mensaje:

Hoy se cumplen 19 años de tu ausencia, osea casi 7000 días sin tenerte y aunque vivas en mi corazón y en mi mente, reconozco que ha sido difícil aceptar que se me fue tu amor así tan de repente. Siendo honesta, no es lo mismo aceptar, que entender, y aunque acepto tu ausencia sigo sin entender porqué ya no estás, si así de loco y ese ha sido por la vida mi andar. Te extraño mi niña aventurera, mi Yemo querida, mi alma gemela. Perdón por los reclamos en versos en prosa en berrinches y canciones, nunca pude superar del todo el vivir sin nuestras aventuras llenas de emociones. TE AMO HASTA EL INFINITO Y MAS ALLA. TE AMO AUNQUE ME DUELE ACEPTAR QUE “TE LLEVASTE MI VERDAD”. ❤️🙌🏼

Se hizo su voluntad

En el 2017 los restos de Marissa Ugalde fueron exhumados para cumplir la que había sido su última voluntad. Su padre, Don Antero Ugalde, explicó el por qué al programa LMShow: “Ella vino al rancho 10 días antes de morir, le dije que quería que me enterraran entre las vacas y ella me dijo que querían que la cremaran y quedar ahí en el rancho, luego falleció y yo no supe qué hacer, el abuelo de mi yerno me dijo que la enterráramos y aceptó. Se me olvidó lo que ella me había pedido”.

Acompañamos a la familia Ugalde en su dolor. Descansa en paz, Marissa.