Amy Price, ex manager del Cecil Hotel: ¿Dónde está hoy en 2021?

Amy Price era la gerente del Hotel Cecil en 2013 cuando el cuerpo de Elisa Lam fue encontrado en un tanque de agua. Price trabajó para restaurar la reputación del hotel después de una serie de incidentes en el hotel, ubicado en el barrio bajo de Los Ángeles. Ella dejo el negocio de los hoteles y ahora es una empresaria.

Price apareció en “Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel” en Netflix y habló sobre el hotel y su encuentro con Lam. Lam era una estudiante universitaria de 21 años que visitaba California sola cuando la encontraron muerta en un tanque de agua del hotel. Su historia se convirtió en miel para los teóricos de la conspiración después de que se publicara un video de ella actuando de manera extraña en el ascensor del hotel. La muerte de Lam se consideró accidental (ahogamiento), y se habló de su trastorno bipolar como factor.

Lea más sobre Lam, incluidos extractos de su blog de Tumblr, aquí. Lea sobre las circunstancias de su muerte y vea el informe completo de la autopsia aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Price se encontró con Lam antes de su muerte y dijo que se comportaba de manera muy extraña

For a decade Amy Price ran the 'cursed' hotel that was home to a number of serial killers, the last haunt of the Black Dahlia, and the location of Elisa Lam's mysterious death. https://t.co/npK4Xy6sfy — Esquire (@esquire) February 10, 2021

Price dijo que tuvo un encuentro con Lam antes de su desaparición que parecía ser parte de un episodio bipolar, y agregó que nunca había hablado públicamente sobre el encuentro antes del documental. Lam se alojaba en una habitación compartida en el albergue Stay on Main, que Price también administraba. El albergue comparte ascensor con el Hotel Cecil. Durante la estadía de Lam, los investigadores dijeron que dejó de tomar sus recetas. Price estaba recibiendo quejas de otros huéspedes sobre el comportamiento de Lam.

Price dijo que Lam estaba dejando notas en las camas de otros huéspedes, que decían “Vete a casa” y “Vete”. Lam cerró la puerta de la habitación compartida, dijo Price, y les pidió a los compañeros de habitación una contraseña cuando intentaron entrar. Para resolver el problema, Price dijo que trasladó a Lam a una habitación privada.

Recordó haber hablado con Lam en su oficina. Lam se describió a sí misma como “loca”, dijo Price.

“Su comportamiento fue extraño, pero no lo suficiente como para llamar a la policía”, dijo Price en el programa.

Los padres de Lam, David y Yinna Lam, presentaron una demanda contra el hotel, que fue desestimada por un juez del condado de Los Ángeles.

“Están sucediendo muchas cosas en esta área. Existe este gran problema. Es tan abrumador para la policía y para todos los involucrados”, dijo Price en la serie documental. “Lo que le pasó a Elisa Lam es espantoso. Pero no es por el hotel. No somos responsables de su muerte. Simplemente no fuimos responsables”.

El hotel Cecil cerró sus puertas en 2017 y Price pasó a abrir un negocio de joyería y se convirtió en diseñadora de interiores

Amy Price, the Cecil Hotel’s former general manager, is opening up about her experiences for the first time. https://t.co/6lUMIoi86i — Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2021

Las propiedades del Hotel Cecil se cerraron en 2017, dijo Price en el programa, y ​​los edificios se vendieron. Ella dijo que la propiedad ahora vale alrededor de $80 millones. Los propietarios del nuevo edificio planean reabrir parte de la propiedad como hotel de lujo y parte de la propiedad como vivienda para personas de bajos ingresos.

Price dejó la industria para abrir su propio negocio de joyería como diseñadora, Amy Price Jewelry. Price trabaja con oro, plata y piedras preciosas. También trabaja como diseñadora de interiores, dice su sitio web. Tiene dos perros, Goose y Maverick, y le encanta viajar.

Su biografía dice:

“A Amy le encanta crear y trabajar con piedras preciosas. Cuando no está trabajando en una nueva creación, es diseñadora de interiores en Los Ángeles, California. Es una orgullosa madre de sus perros Goose y Maverick, una gran viajera y le encanta pasar su tiempo libre con sus amigos y familiares. Su trabajo es conocido por su originalidad, singularidad y calidad. La mayoría de sus obras son ‘piezas únicas’.”