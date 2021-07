Alicia Machado afirmó ser víctima de xenofobia en MasterChef Celebrity Colombia

La ex Miss Universo venezolana 1995, Alicia Machado, en las últimas horas hizo publicación a través de sus redes sociales, una fuerte denuncia en contra de algunas participantes y de la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia 2021, Claudia Bahamon, de quienes dijo haber sido víctima de xenofobia.

“Gracias a Dios que ya terminó este espectáculo. Qué vergüenza de personas. Lamento mucho haber vivido en carne propia la violencia, frustración y la xenofobia que se respira en Colombia”, fueron las palabras de Machado.

A través de un video en vivo, compartido por medio de su perfil en Instagram, la polémica exreina, hizo alusión a los momentos difíciles que le hicieron vivir algunas de los participantes del reality de cocina colombiano, enfatizando que dentro del concurso siempre dio lo mejor de sí; que siempre lo daba todo “en cualquier escenario y en cada momento”.

“Gracia a Dios muchas de las cosas que se hicieron en mi contra no me di cuenta, porque estaba concentrada en lo mío. A lo que no estaba acostumbrada es a la xenofobia. Viéndole el lado positivo: qué bueno que viví tantos episodios de xenofobia y de envidia y de resentimiento en mi contra, porque eso me ha dado la oportunidad de definitivamente darme cuenta de un problemita que estamos padeciendo los venezolanos”, dijo, añadiendo “ahora estoy más solidarizada con esta situación, pues para muchos represento una voz”.

Puede ver el video completo a continuación:

Y, es que es desde el inicio del programa, la audiencia pudo ver como el grupo de las colombianas, la actriz Carla Giraldo, la modelo Catalina Amaya y la cantante Marbelle, hicieron a la venezolana a un lado, no se la llevaron bien con ella, y se supo que Carla Giraldo tuvo un duro enfrentamiento con la exreina cuando le llamó la atención a esta, por tratar mal al personal de producción del reality.

De este grupo de amigas, sin mencionar sus nombres la venezolana dijo: “una, dos, tres o cuatro moscas, a veces, dañan un delicioso plato”, asegurando sin embargo que su cariño por el país sigue siendo el mismo.

Pero, de la misma forma en que la actriz y modelo se quejó de la discriminación de sus compañeras de competencia, Alicia también señaló a la presentadora del programa, Claudia Bahamon, de tener la misma conducta discriminatoria y arrogante de sus compatriotas.

“Pena ajena Claudia Bahamón, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo brillando en otros cielos. Y sí, siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no eran tus amigas las petulantes y xenofóbicas. La vida da muchas vueltas muñequita”, concluyó Machado.

Las declaraciones de la Miss Universo 1995, sobre Claudia, se dieron cuando en el pasado fin de semana, como cita Infobae, tras la pregunta de Claudia Bahamón sobre si deseaba seguir compitiendo, Machado expresó que sí, pero que el ambiente en el programa estaba muy pesado para ella.

Según Alicia, Carla Giraldo y Catalina Maya se la pasaban hablando a sus espaldas durante el concurso, lo cual generó un ambiente incomodo en el programa. Un sentir que apoyaron otros concursantes como Mario Espitia, Liss Pereira y Ana María Estupiñán. Sin embargo, en respuesta a Alicia, Claudia Bahamón le recordó a la venezolana que estaba en una competencia de cocina y no de convivencia.

Es de señalar, que, en solidaridad con Alicia, muchos de sus seguidores por medio de las redes sociales, le hicieron saber a la concursante del reality, de su simpatía y de su solidaridad por los momentos tan difíciles que tuvo que pasar durante las grabaciones del programa.

A lo que la Machado respondió: “Sé que hay una ola ahorita en las redes sociales con respecto a mi participación en ‘Máster Chef Celebrity’. Quiero que sepan que mi corazón sigue aún más comprometido con Colombia, mi relación con ustedes también es de hace muchos años, mis mejores amigos son colombianos y es un país que vive ahora una situación difícil, pero todos vamos a salir adelante”, sostuvo.

La cantante Marbelle respondió

Vale la pena señalar que de esta historia tan polémica apenas se conoce el inicio, porque la segunda parte apenas esta a punto de alcanzar su punto más candente, pues la cantante más famosa de la música tecno carrilera en Colombia “Marbelle”, respondió a las denuncias de la reina.

La cantante del “Collar de Perlas”, poste en su cuenta oficial de Twitter, una crítica muy fuerte dirigida a Alicia, en donde deja ver su posición de inconformismo por sus declaraciones, y explicó que no fueron amigas suyas por ser una persona “grosera”, y que además “debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’, sino son ‘gente gente muy bien'”, escribió la colombiana.

Debería confesar también .. que no fuímos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que “nos son narcos” “son gente muy bien “ https://t.co/BhqadguMgr — MARBELLE (@Marbelle30) July 10, 2021

Sobre estas últimas declaraciones Alicia Machado no se ha manifestado, pero si se sabe que la exconcursante de este reality, agradeció al canal RCN y a los técnicos de la producción por haber contado con su participación para el programa, y del que dijo fue “una gran experiencia, más positiva que negativa”, y señaló que Colombia tiene gente maravillosa y muy trabajadora.

Por último, la artista anunció que pronto regresará al país con la “revancha del amor y del cariño” para hacer lo que sabe hacer, que es actuar, siempre demostrando respeto y profesionalismo.

