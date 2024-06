Alicia Machado habla de su romance con Ricardo Arjona en Top Chef VIP: ¿Canción inspirada en ella?

Alicia Machado, de 47 años, tiene muchas historias de amor. Una que guarda cerca de su corazón es el romance que vivió con Ricardo Arjona cuando ella tenía 20 años. “Fue mi primer gran amor. Esa persona me llevaba 20 años de diferencia. Yo me enamore perdidamente. Yo era muy jovencita y tenía este novio maravilloso. Un día me dijo que iba [a visitarme] y yo me volví loca y le prepare está pasta”, dijo Alicia cuando le presentó a los jueces de Top Chef VIP su plato inspirado en Arjona, al que lo llamó “Mi primera velada de Amor”.

Todos quedaron boquiabiertos cuando Machado reveló que se trataba del cantautor “Señora de las Cuatro Décadas” en el set de Top Chef VIP.

Pero esta no es la primera vez que Machado habla de su romance de casi ocho años que vivió con Arjona. Ella lo hizo en 2022, durante una entrevista con Yordi Rosado. Ella habló de su largo romance con Arjona, uno que tuvo que mantener en secreto pues el cantante guatemalteco estaba casado en ese tiempo con Leslie Torres.

Por su lado, Arjona siempre ha desmentido haber tenido algún romance con ella. De hecho, cada vez que le preguntan sobre la ex Miss Universo, asegura que sólo fueron muy buenos amigos y que prefiere alejarse de ese tema que sólo era para sacar más polémica por su divorcio con Leslie Torres.

Se dice que Arjona escribió “Desnuda” para Machado

Machado asegura que sí hubo una relación amorosa con Arjona. Hasta se especula que Arjona escribió su hit, “Desnuda”, inspirado en ella. Pero la relación habría llegado a su fin cuando el cantante conoció a su actual esposa, Deisy Arvelo.

Machado dijo que Arjona la celaba con Pablo Montero en La Casa de los Famosos

Cuando Machado y Pablo Montero, con quien también tuvo un romance en el pasado, se reencontraron en la primera temporada de La Casa de los Famosos. Machado y Montero hablaron como grandes amigos y ella le confesó que Arjona se ponía celoso porque salieron juntos y que después de un tiempo se vengó saliendo con una mujer de nombre “Aracely” y que es 13 años mayor que ella.