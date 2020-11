Muere Alex Trebek, presentador de Jeopardy: 5 datos importantes que tienes que saber

Alex Trebek, el legendario presentador del programa Jeopardy, murió a la edad de 80 años en la mañana del domingo 8 de noviembre en California después de una dura batalla contra el cáncer de páncreas, según un tweet del programa que dice: “¡Jeopardy! se entristece de comunicarles que Alex Trebek falleció en paz en su casa esta mañana, rodeado de familiares y amigos. Gracias, Alex”.

Trebek fue una persona indispensable en los programas de juegos, presentando docenas programas y especiales durante su carrera de casi 60 años. Regresó para conducir la temporada 37 de Jeopardy a principios de este año, a pesar del COVID-19.

Esto es lo que necesita saber sobre la vida Alex Trebek:

1. Alex Trebek creció en Ontario, Canadá

Our favorite Alex Trebek moments from 'Jeopardy!'In celebration of GMA's interview with Alex Trebek, we decided to look back at some of his most memorable moments. 2019-05-01T14:58:07Z

Trebek nació el 22 de julio de 1940, su madre Lucille Trebek, una francocanadiense, y padre George Trebek, un inmigrante ucraniano que trabajaba como chef, según su biografía de A&E.

“Mi papá bebía mucho y nunca se perdió un día de trabajo en su vida”, dijo Trebek a A&E. “Su filosofía básica era no tirar algo porque algún día será útil”.

A la edad de 12 años, Trebek dejó Sudbury, Ontario, para asistir a un internado en Ottawa, la Universidad de Ottawa High School. Se graduó en 1957, pero continuó su educación allí en la Universidad de Ottawa, donde estudió filosofía durante cuatro años antes de decidir seguir una carrera dedicada al periodismo.

Pero después de trabajar durante cinco años como presentador de noticias, tuvo la oportunidad de presentar el programa de preguntas canadiense Reach for the Top y el resto es historia.

2. Trebek condujo una serie de programas de juegos antes de “Jeopardy”

Classic Concentration (June 2, 1987)Making its debut to my channel, here is a June 1987 episode of Classic Concentration with Alex Trebek. Enjoy! No Copyright Infringement is Intended 2018-10-20T13:00:02Z

Desde 1966 hasta que comenzó su paso por Jeopardy en 1984, Trebek presentó una gran cantidad de programas de juegos canadienses y estadounidenses: Reach for the Top, Jackpot, The Wizard of Odds, High Rollers, The $ 128,000 Question y Pitfall.

Luego, en 1984, Merv Griffin y ABC eligieron a Trebek para presentar Jeopardy y ha esto se dedicó hasta el día de su muerte. En casi 40 años como presentador de Jeopardy, fue nominado para el premio Emmy diurno al anfitrión de programa de juegos destacado 28 veces, ganando el premio seis veces (1989, 1990, 2003, 2006, 2008 y 2019). También recibió tres nominaciones para el premio por su tiempo como anfitrión de Classic Concentation de 1988 a 1991. Fue galardonado con el premio Daytime Emmy’s Lifetime Achievement Award en 2011.

En una entrevista de 2018 con Vulture, Trebek dijo que la clave más importante para conducir un programa de juegos es que debes recordar que no eres la estrella del programa.

“Tienes que dejar tu ego a un lado. Las estrellas del espectáculo son los concursantes y el juego en sí. Por eso siempre he insistido en que me presenten como el anfitrión y no como la estrella. Y si quieres ser un buen presentador, tienes que encontrar la manera de lograr que los concursantes, como en el antiguo comercial de televisión sobre el ejército, ‘sean todo lo que puedas ser’. Porque si lo hacen bien, el programa lo hace bien. Y si el programa va bien, por consecuencia lo hago bien”, dijo Trebek.

En cuanto a quién será el anfitrión después de que termine su tiempo en el programa, dijo en ese momento que cuando la gente le preguntaba quién debería reemplazarlo, siempre decía: “La decisión estará fuera de mis manos … es un buen programa. Debería continuar, y continuará después de que haya terminado”.

3. En marzo de 2019, a Trebek se le fue diagnosticado cáncer

A Message From Alex Trebek | JEOPARDY!"Hi everyone, I have some news to share with all of you and it’s in keeping with my longtime policy of being open and transparent with our Jeopardy! fan base. I also wanted to prevent you from reading or hearing some overblown or inaccurate reports regarding my health. So therefore, I wanted to be the… 2019-03-06T22:03:32Z

En marzo de 2019, Trebek anunció por medio de un video en YouTube que le habían diagnosticado cáncer de páncreas en etapa cuatro. Pero prometió luchar contra el cáncer y continuar presentando Jeopardy el tiempo que pudiera; incluso bromeó sobre no poder renunciar porque fue contratado para presentar el programa hasta 2022.

“Hola a todos. Tengo algunas noticias que compartir con ustedes y están en mi en mi política desde hace mucho tiempo ser abierto y transparente con nuestros fans de Jeopardy “, dijo Trebek. “También quería evitar que leyera o escuchara algunos informes exagerados o inexactos sobre mi salud. Entonces, por lo tanto, quería ser yo quien transmitiera esta información. Ahora, al igual que otras 50.000 personas en los Estados Unidos cada año, esta semana me diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa cuatro.

“Ahora, normalmente, el pronóstico para esto no es muy alentador, pero voy a luchar contra esto, y voy a seguir trabajando y con el amor y el apoyo de mi familia y amigos y con la ayuda de sus oraciones también., Planeo superar las estadísticas de baja tasa de supervivencia para esta enfermedad.

“A decir verdad, tengo que hacerlo porque según los términos de mi contrato tengo que ser el anfitrión de Jeopardy durante tres años más. ASÍ que ayúdame, mantén la fe y ganaremos. Lo haremos”.

Un año después, dio una actualización sobre su pronóstico. “Mentiría si dijera que el viaje fue fácil … hubo momentos de gran dolor, días en los que ciertas funciones corporales dejaron de funcionar, y repentinos ataques masivos de gran depresión que me hicieron preguntarme si realmente valía la pena luchar. . Pero dejé eso a un lado rápidamente porque eso habría sido una traición masiva”.

Dijo que habría traicionado a su esposa, su fe en Dios, los millones de oraciones sus fanáticos y los otros pacientes con cáncer que lo buscaban en busca de inspiración.

“Mi oncólogo trató de animarme el otro día. Dijo, ya sabes, Alex, aunque la tasa de supervivencia a dos años es solo del siete por ciento, estaba seguro de que dentro de un año, los dos estaríamos sentados en su oficina, celebrando mi segundo aniversario de supervivencia. Y sabes algo? Si yo – no, si nosotros – porque muchos de nosotros estamos involucrados en esta misma situación – si lo tomamos solo un día a la vez, con una actitud positiva, todo es posible. Te mantendré informado.”

A One-Year Update From Alex | JEOPARDY!A one-year update from Alex. Subscribe to Jeopardy!'s official YouTube channel for more: http://bit.ly/JSubscribe_YT JEOPARDY! ON SOCIAL: Like JEOPARDY! on Facebook: http://bit.ly/2AuJ6kX Follow JEOPARDY! on Twitter: http://bit.ly/2kjdBq8 Follow JEOPARDY! on Instagram: http://bit.ly/2AKTpnq #Jeopardy! #AlexTrebek MORE JEOPARDY!: Find Your Station: http://bit.ly/2BIOtxc Play J!6: http://bit.ly/2AtJVdT Play JEOPARDY! World Tour on Google Play: https://t.co/J2P6b0JLdT Play JEOPARDY! World Tour… 2020-03-04T15:59:58Z

4. Sufrió 2 ataques cardíacos y una cirugía cerebral

An Update From Alex Trebek | JEOPARDY!Alex underwent surgery in late December, but he’s already up and around. We’ll let him tell you the news… Subscribe for More: http://bit.ly/JSubscribe_YT Find Your Station: http://bit.ly/2BIOtxc Play J!6: http://bit.ly/2AtJVdT Play JEOPARDY! World Tour on Google Play: https://t.co/J2P6b0JLdT Play JEOPARDY! World Tour on iTunes: http://apple.co/2ASWeU1 More from JEOPARDY!: https://www.jeopardy.com/ JEOPARDY! ON SOCIAL: Like JEOPARDY! on… 2018-01-04T23:43:22Z

Además del cáncer, Alex Trebek sufrió dos ataques cardíacos leves a lo largo de los años: el primero en diciembre de 2007 y el segundo en junio de 2012. En ambos casos, regresó al trabajo aproximadamente un mes después.

En el otoño de 2017, Trebek sufrió una caída que luego requirió ser sometido a una cirugía para eliminar los coágulos de sangre, un “hematoma subdural”, de su cerebro.

“Se realizó una cirugía. Después de dos días en el hospital, regresé a casa para comenzar la recuperación. El pronóstico es excelente y espero estar de vuelta en el estudio para grabar más programas de Jeopardy muy, muy pronto. Quiero agradecerles a todos por su preocupación ”, dijo en un video publicado en la página de YouTube Jeopardy.

5. Trebek sufrió junto a su esposa y sus tres hijos su enfermedad

En 1990, Trebek se casó con Jean Currivan, con quien permaneció casado hasta su muerte. Según un artículo de People de 1990 sobre su boda, Trebek y Currivan se conocieron en una fiesta en 1988. Currivan le dijo a People que al principio la ponía “realmente nerviosa”, pero ella rápidamente se dio cuenta de que Alex Trebek era “muy realista” y “mucho más” relajado de lo que es en el programa”.

Los dos también fueron muy sinceros sobre su diferencia de edad de 24 años: Trebek tenía 50 años y Currivan 26 cuando se casaron.

“Al principio me preocupó”, admitió Trebek en ese momento. “Pero luego pensé, ‘Al diablo con eso. Haremos que funcione”.

“Puedo entender por qué se mostró cauteloso al estar con una mujer más joven”, dijo Currivan. “Así que no intenté presionarlo. Lo tomamos un día a la vez “.

La pareja también se enteró tres semanas después de la boda que estaban esperando un bebé. Trebek le dijo a People que querían tener hijos, pero que “no creían que sucedería tan rápido”.

Alex y Jean le dieron la bienvenida a su hijo Matthew a finales de 1990, que se convirtió en restaurador en Nueva York. La hermana menor de Matthew, Emily, se unió a la familia en 1993. Ella trabaja en el sector inmobiliario.

Antes de su matrimonio con Currivan, Trebek estuvo casado con Elaine Callei desde 1974 a 1981. En ese tiempo, Trebek adoptó a la hija de Callei, Nicky, que tenía 6 años cuando se casaron. Permaneció cerca de ella incluso después de la separación. En enero de 2020, publicó una foto de ella, Alex y Emily en Instagram con la leyenda “#girldad”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Por aumento descontrolado de Covid-19, estados de USA toman medidas restrictivas