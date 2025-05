El esposo de Cassie Ventura se pronuncia sobre juicio contra Diddy Combs

El esposo de Cassie Ventura, Alex Fine, mostró su apoyo a su esposa tras su emotivo testimonio de cuatro días contra su exnovio Sean “Diddy” Combs.

“Durante los últimos cinco días, el mundo ha sido testigo de la fuerza y ​​la valentía de mi esposa al liberarse de su pasado”, declaró el esposo de Cassie Ventura en un comunicado (vía Page Six). “He sentido muchísimas cosas allí sentada. He sentido un orgullo inmenso y un amor inmenso por Cass. He sentido una profunda ira por haber sido sometida a estar sentada frente a una persona que intentó quebrantarla”.

Alex Fine continuó, enviando un mensaje a Combs y a “todos los que lo ayudaron en el camino”.

“Por favor, sepan esto: No lo hicieron. No rompieron su espíritu, ni su sonrisa, que ilumina cada habitación. No rompieron el alma de una madre que da los mejores abrazos y juega los juegos más tontos con nuestras hijas. No rompieron a la mujer que me ha hecho un mejor hombre”, continuó. “Cassie salvó a Cassie. Ella sola se liberó del abuso, la coerción, la violencia y las amenazas. Luchó contra los demonios que solo un demonio podría haberle hecho”.

Cassie Ventura y Alex Fine se casaron en agosto de 2019 y llevan cuatro años juntos. Fine era el entrenador personal de Cassie Ventura; se conocieron en el gimnasio.

En cuanto a Combs, actualmente se encuentra en juicio en la ciudad de Nueva York por cargos federales de tráfico sexual, extorsión y transporte para ejercer la prostitución.

Alex Fine tuvo que abandonar la sala del tribunal durante el testimonio de Cassie Ventura

Alex Fine estuvo al lado de Cassie Ventura durante casi todo su testimonio de cuatro días, pero, según se informa, tuvo que abandonar la sala del tribunal en un momento, informa People.

Fue durante el segundo día de su contrainterrogatorio cuando se le ordenó a Fine retirarse, “siguiendo la orden del juez que le prohibía esa parte del testimonio debido a un posible conflicto de intereses si posteriormente subía al estrado”.

El medio añadió que “no está claro si Fine finalmente testificará”.

Cassie Ventura también emitió un comunicado después de su testimonio

Tras su testimonio, Cassie Ventura emitió una declaración, que fue leída por su abogado, Douglas Wigdor, a las afueras del juzgado.

“Esta semana ha sido extremadamente difícil, pero también muy empoderadora y sanadora para mí”, declaró (vía Page Six). “Espero que mi testimonio haya dado fuerza y ​​voz a otras sobrevivientes y que pueda ayudar a quienes han sufrido a alzar la voz y a sanar del abuso y el miedo”, continuó. “Para mí, cuanto más me recupero, más recuerdo. Y cuanto más recuerdo, más nunca olvidaré”.

“Quiero agradecer a mi familia y a mis defensores por su apoyo incondicional y estoy agradecida por toda la amabilidad y el ánimo que he recibido”, continuó. “Me alegra dar por concluida esta etapa de mi vida mientras me concentro en la conclusión de mi embarazo. Pido privacidad para mí y para mi creciente familia”.

Esta es la versión original de Heavy.com

