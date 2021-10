Alejandra Espinoza revela por qué no habla de su enfermedad en redes sociales

Alejandra Espinoza conversó con lujo de detalles sobre la terrible experiencia que vivió tras ser hospitalizada debido a una migraña silenciosa que la tuvo dos días con parálisis facial.

En la conversación que tuvo en el podcast que hace con su hermana Damaris Jiménez “Entre hermanas”, además de revelar todo lo vivido a causa de una negligencia médica, explicó por qué no ha publicado en sus redes sociales sobre su enfermedad.

“No me gusta hacerme la víctima, se me ha hecho difícil dar la cara, porque no me gusta victimizarme, no me gusta que la gente sienta lástima por mí. Al igual que el resto del mundo tengo días malos, tengo días buenos, tengo conflictos, me pasan cosas”, señaló tras confesar que en cuanto salió del hospital quería regresar a trabajar.

Luego de contar la terrible pesadilla que vivió tras ser mal diagnosticada por un neurólogo, la ex reina de Nuestra Belleza Latina señaló que todo lo vivido la obligó a hacer un balance de su vida. “Cada cosa que pasa en la vida es una lección de algo que tenemos que hacer. La lección que me dejó esto es que lo más importante siempre va a ser mi familia. Me di cuenta que todo lo que hago en mi vida lo estoy haciendo correcto. Yo paso todo el tiempo que quiero con las personas que amo. No me arrepiento de nada, estoy donde quiero estar y con quiero estar”, recalcó. La mexicoamericana de 34 años reconoció que algo que podría mejorar es “trabajar un poquito menos”.

Las publicaciones más recientes que la reina de belleza ha realizado fueron hace 5 días, para agradecer a Giselle Blondet por ayudarla en la conducción del programa Nuestra Belleza Latina. “Hoy será un gran show @nuestrabellezalatina GRACIAS @giselleblondet por ayudarme hoy con el show y también Gracias a quienes ustedes no ven, pero hacen este gran show posible y estar pendiente de mi salud son lo MAXIMO MAXIMO MAXIMOOO”. A lo que su compañera, Giselle Blondet respondió: “Te quiero mi @alejandraespinoza y sabes que siempre cuentas conmigo. Hoy estamos todos pensando en ti y seguros en nuestra fe de tu recuperación”.

En otra publicación se lee. “Amo TODOOO de mi trabajo, qué gran equipo tenemos en #nuestrabellezalatina”.

UNA PESADILLA

Entre las declaraciones que hizo la conductora destacó el mal actuar del médico que la recibió cuando llegó a la urgencia. “La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y el neurólogo del hospital donde a mí me internan, me empezó a medicar como si me hubiese dado un ataque de epilepsia. Ese medicamento era muy fuerte”.

Espinoza aprovechó también de prevenir a quienes sufran dolores de cabeza. “Le doy muchísimas gracias a Dios de que todo esté bien, que no pasó nada. Todavía me tienen que seguir haciendo exámenes, pero yo sé que no es nada. Lo que me sucedió a mí fue una migraña. Las migrañas que mucha gente puede decir ‘es un dolor de cabeza’, hasta los dolores de cabeza, y eso se los digo como testimonio, los tenemos que revisar. Lo mío fue una migraña silenciosa porque yo no tenía dolor, sin embargo, esa migraña se puede convertir en algo bien peligroso, a mí me provocó una parálisis de dos días; sin embargo, hay personas a las que les puede pasar algo peor”.