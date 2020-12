Alejandra Espinoza revela como celebrará el Día de los Reyes Magos 2021

El Día de los Reyes Magos se celebra el próximo 6 de enero del 2021. Para Alejandra Espinoza y muchos latinos es la despedida de la temporada festiva. Qué mejor que disfrutarla en familia. Así lo tiene planeado la presentadora de Univisión y escogió la tienda Target para hacer todas las compras de lo que necesita para esta fecha especial.

Para celebrar el Día de los Reyes Magos se necesita los ingredientes para preparar una rosca de reyes para disfrutar con un chocolate caliente. Además se coloca pequeños regalos para los niños en sus zapatos o contando la historia de los Tres Reyes Magos. “Espero con ansias el Día de los Reyes Magos cada año, y Target tiene todo lo que necesito para ayudar a mi familia a crear recuerdos maravillosos y mantener vivas nuestras tradiciones”, contó Espinoza.

Alejandra recuerda cómo celebraba con sus padres el Día de los Reyes Magos en México. “El Día de los Reyes Magos es el día que culmina las fiestas de fin de año en mi casa, ya que mis papás nos enseñaron desde chiquitos la importancia de esa tradición. Desde dejar galletas para los Tres Reyes Magos y agua y heno para los camellos, hasta no irse a dormir sin comer un trozo de la rosca de reyes y beber chocolate caliente”. Y agregó: “Sin lugar a dudas, la rosca de reyes y el chocolate caliente. Una de las cosas que más me gusta de esta tradición es que la rosca no se parte hasta que estamos todos juntos”.

Recuerdo las veces que mi mamá nos mostraba las estrellas. Nos señalaba tres estrellas alineadas y nos decía que eran los Tres Reyes Magos esperando durante todo el año para bajar a vernos.

¿Cómo conservas las tradiciones del Día de los Reyes Magos para tu hijo, Matteo?

Para mí, las tradiciones que pueda dejarle a Matteo son como herencias familiares, cosas que siempre van a estar con él. Y si en algún momento deja de practicarlas, estoy segura de que a lo largo de su vida cuando se tope con una familia que sí las celebre, nos recordará con cariño a su papá y a mí.

¿Nos puedes contar cómo preparas tu hogar para celebrar el Día de los Reyes Magos?

Primero y lo más importante para mí es contarle a Matteo la historia completa de los Tres Reyes Magos. Después partimos la rosca de reyes y la comemos con un poco de chocolate caliente. Antes de irnos a dormir, salimos al jardín y recogemos un poco de pasto seco o heno. Lo colocamos al lado de la ventana con un vaso de agua, algunas galletas y un zapato de cada miembro de nuestra familia, para que Melchor, Gaspar y Baltasar sepan quién vive ahí y puedan dejar un detallito como agradecimiento por la comida que les dejamos a ellos y a los camellos.

Si bien este año la temporada festiva es un poco diferente, ¿cómo planeas celebrar de manera segura el Día de los Reyes Magos?

Estaremos celebrando en familia, sin salir de casa. Y me encanta que, ya sea para encontrar regalos o ingredientes para repostería, Target ofrece muchas maneras de hacer mis compras de manera segura. El servicio Drive Up de Target es mi favorito: solo tengo que llegar al estacionamiento de la tienda y un miembro de equipo me trae mi pedido. Y cuando hago las compras dentro de la tienda, sé que el equipo de Target está trabajando intensamente para mantener todo limpio y seguro.

¿Cuáles son algunos de tus regalos favoritos del Día de los Reyes Magos para Matteo?

¡Hay varios que he estado considerando! Siempre busco que el regalo que reciba Matteo sea algo educativo o que lo vaya a ayudar en su desarrollo, como el Gold Collection Dig ‘n Gold de Play Doh o el set de juegos para la familia 3 en 1 de Chuckle & Roar. Target también tiene esta colección especial de libros infantiles bilingües llamados Lil’ Libros, que fue creada por dos mamás para ayudar a los padres a enseñar a sus hijos español e inglés, y fomentar su deseo de conocer mejor la cultura latina. El libro que trata sobre los Tres Reyes Magos es ideal para que los más pequeños puedan aprender los colores y es perfecto para esta ocasión.

Alejandra Espinoza comparte su receta de chocolate caliente mexicano

Solo tienes que agregar unas rajas de canela y un poco de almidón de maíz a una taza humeante de chocolate caliente con canela.

El almidón de maíz es la clave, ya que le da al chocolate caliente una consistencia más espesa.

A mi familia le encanta agregarle unos arbolitos de malvavisco para el toque final festivo… ¡a disfrutar!