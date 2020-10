Adamari López y Toni Costa hacen una revelación: ¿Habrá boda este año?

Adamari López y Toni Costa forman una de las parejas más bellas y queridas del mundo del entretenimiento, y con casi 10 años de relación, un bello hogar y una merhosa hijita, una de las preguntas que los fans de la boricua y el español no paran de hacer es ¿cuándo finalmente se jurarán amor eterno en el altar?

La conductora de televisión y el bailarín se confesaron con People en español, y allí fueron interrogados sobre la pregunta del millón: ¿habrá boda este 2020?

Toni Costa fue el encargado de responder, y no solo lo hizo con mucha honestidad, sino que advirtió que fue la pandemia del COVID-19 la que evitó que se dieran el “sí” este año.

“Este año iba a ser y se pospuso y está bien, porque no sé qué hubiera ocurrido en medio de la pandemia. Todo ocurre por algo, como siempre hemos dicho: nos sentimos casados [y eso no] lo va a cambiar un papel”, dijo el ibérico.

“Es una celebración más que nos estamos perdiendo y uno quiere aguantar hasta las tantas de la madrugada bailando, y mientras más edad tenemos vamos a aguantar menos, así que hay que hacerlo ya”, mencionó el prometido de Adamari.

La animadora de Telemundo fue cuestionada sobre lo que han significado para ella los últimos 9 años al lado de Costa, a quien conoció en el reality show Mira Quién Baila, que ganó, y aunque se describió como una mujer muy feliz, reconoció que han visto también las verdes y las maduras.

“Han sido nueve años muy bonitos. Hemos tenido momentos hermosísimos como pareja, pero también hemos tenido nuestros momentos de dificultad, como todas las parejas los han tenido”, dijo Adamari a la citada publicación. “Han sido un aprendizaje para seguir comprometiéndonos más, amándonos más, entendiéndonos y apostando por nuestro amor (…) Han sido nueve años de enamorarnos, de seguir experimentando lo que es una relación y una familia y aprendiendo también que con la llegada de la niña hay que tener tiempo para ella pero también para nosotros”.

Y al mencionar lo que más le gusta del dueño de su corazón, la preciosa puertorriqueña de 49 años no lo dudó y dijo: “Como pareja, [Toni] tiene un sentido del humor maravilloso, me hace reír a carcajadas. Eso es increíble en una pareja. Él no agarra lucha con nada, no se agobia por grandes cosas cuando yo puedo estar estresada. Él es como el viento viene y el viento pasa, eso me parece buenísimo. Imagínate dos personas enojadas a la misma vez; él no agarra lucha de nada”.

Y como si se tratara del príncipe azul esperado, la animadora agregó que si como pareja Toni es una maravilla, como papá se lleva otro diploma.



“Es amoroso con su familia. Está al pendiente de su mamá, de sus hermanas, su sobrina y eso me enamora, y como papá es un papá presente. Mi hija tiene una relación lindísima con él. Lo veo con mi hija y cómo le dedica el tiempo a ella. Eso hace que me enamore más de él, por esa calidad de hombre, de amigo, de ser humano y papá que es”, concluyó la también actriz.

